Meisenheim (ots) -



- Querverweis: Das Manuskript liegt in der digitalen Pressemappe zum Download vor und ist unter http://www.presseportal.de/dokumente abrufbar -



- Querverweis: Audiomaterial ist unter http://www.presseportal.de/audio abrufbar -



Anmoderationsvorschlag: Sie messen den Puls, verschicken E-Mails und so ganz nebenbei zeigen sie auch noch die Uhrzeit an: Die sogenannten Smartwatches waren ja lange Zeit der Renner. Mittlerweile geht der Trend aber schon wieder in eine andere Richtung - und zwar zurück zur klassischen mechanischen Armbanduhr. Oliver Heinze verrät Ihnen, woran das liegt und mehr über die aktuellen Uhren-Trends.



Sprecher: Obwohl Skeptiker ja schon lange den Untergang der klassischen Armbanduhr prophezeit haben, feiert die gerade ein Revival. Sogar die Generation Smartphone trägt sie inzwischen immer öfter.



O-Ton 1 (Simone Groß, 16 Sek.): "Vor allem aus modischen Gründen ist der Zeitmesser am Handgelenk beliebter denn je. Das zeigt, dass wir nicht nur die Zeit im Blick haben wollen, sondern die Armbanduhr als Accessoire nach wie vor schätzen. Und ein Blick auf die Uhr ist immer noch diskreter als ständig das Handy aus der Tasche zu ziehen, oder?"



Sprecher: Sagt Simone Groß von Dugena. Vor allem Frauen setzen gerade zunehmend auf zeitlose, klassische Modelle.



O-Ton 2 (Simone Groß, 18 Sek.): "Solche Uhren sind dennoch vielfältig und können sowohl sportlich als auch elegant oder zu den neuesten Fashion-Trends kombiniert werden. Bei den Herren ist die Situation durchaus ähnlich, auch hier bevorzugen viele einen eher klassischen Stil. Allerdings achten Männer nach wie vor auf die technischen Komponenten."



Sprecher: Besonders angesagt ist dabei ein Mix verschiedenster Materialien:



O-Ton 3 (Simone Groß, 24 Sek.): "Klassiker wie Gold und Silber gehen natürlich immer. Spannend sind aber auch textile Materialien, wie Wollfilz oder Denim. Zum Beispiel Wollfilz, das robuste und gleichzeitig haptisch so angenehme Material, eignet sich hervorragend zur Herstellung von Uhrenarmbändern und sieht dabei ausgesprochen schick und lässig aus. Hier schafft die Kombination mit Leder einen schönen Kontrast und kreiert einen modernen Look, der absolut alltagstauglich ist."



Sprecher: Außerdem kann man mit einer Uhr - gerade jetzt im grauen Winter - natürlich prima Farbakzente setzen.



O-Ton 4 (Simone Groß, 21 Sek.): "Definitiv! Dieser Winter bietet uns eine wunderbare Palette an warmen Erd-Tönen, knalligen Eye-Catchern, wie Gelb, Orange und Rot - aber auch sanften Pastell-Nuancen. Gerade in unserer 'Trend Line' bieten wir eine fein abgestimmte Auswahl an Uhren mit farbigen Bändern, die den aktuellen Trends entsprechen und durch ihr harmonisches Design auch für mehr als eine Saison Freude schenken."



Abmoderationsvorschlag: Wenn Sie mehr über die aktuellen Uhren-Trends wissen wollen, klicken Sie doch einfach mal auf dugena.de und lassen sich dort inspirieren.



OTS: Dugena newsroom: http://www.presseportal.de/nr/126476 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_126476.rss2



Pressekontakt: Convensis Group Jacqueline Albinus Tel.:0711/36533788 Mail:jacqueline.albinus@convensis.com