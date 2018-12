Anspruchsvoller als alle bisherigen Standards ist die USB-3.x-Spezifikation, allerdings gehen diese erhöhten Anforderungen einher mit gewissen Herausforderungen. In diesem Fall muss der Stecker einerseits die Signalintegrität bei sehr hohen Datenübertragungsraten (bis zu 40 GBit/s) aufrechterhalten und andererseits mehr Leistung zur Verfügung stellen (bis zu 100 W), während er zudem zwei verbundenen Geräten das Aushandeln der Sink-/Sourcekonfiguration ermöglicht. Hinzu kommt, dass der USB-C-Stecker universell steckbar und somit unabhängig von der Steckrichtung funktionsfähig ist.

Das führt dazu, dass sich in Zukunft die Nachfrage nach Lösungen erhöhen wird, die eine anpassbare Energieversorgung, hohe Datenübertragungsraten und ESD-Schutz bieten. Zudem sollen sie Highspeed-Redriver- und Controllerlösungen bereitstellen sowie Übertragungsgeschwindigkeiten analog zu USB 3.1 (Gen 1/2) und das PD-Protokoll (Power Delivery) unterstützen.

Viele dieser Bauteile lassen sich in das Kabel selbst integrieren, um so aktive Kabel zu erhalten. Hersteller benötigen daher fertige Lösungen in Sub-Millimeter-Gehäusen mit Kapazitäten kleiner als 1 pF, wie sie nun ON Semiconductor anbietet.

Neben der Datenübertragung ist die Energieversorgung ein wesentlicher Aspekt ...

