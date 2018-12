JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV: Sitzwechsel DGAP-News: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV / Schlagwort(e): Sonstiges JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV: Sitzwechsel 10.12.2018 / 13:15 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV Sitzwechsel Der eingetragene Firmensitz der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV befindet sich ab dem 10. Dezember 2018 unter der Adresse 200 Capital Dock, 79 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, D02 RK57, Irland. Rückfragen an: JPMorgan Fraser Easton +44 207 7423425 Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen. 10.12.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV JPMorgan House, International Financial Services Centre Dublin 1 Dublin Irland Telefon: +353 1 612 3000 Internet: www.jpmorganchase.com ISIN: IE00BF4G7308, IE00BF4G7290, IE00BYVZV757 WKN: A2DWR0, A2DWRZ, A2H9US, Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf Ende der Mitteilung DGAP News-Service 756013 10.12.2018 ISIN IE00BF4G7308 IE00BF4G7290 IE00BYVZV757 AXC0176 2018-12-10/13:15