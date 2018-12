Berlin (ots) - Jeden Tag werden Kinder und Jugendliche aufgrund ihrer Herkunft, ihres Gesundheitszustands oder ihrer sexuellen Orientierung diskriminiert. Beispielsweise sind laut einer Studie des Deutschen Jugendinstituts acht von zehn queeren Jugendlichen in der Schule oder am Ausbildungsplatz Spott, Beleidigungen und Beschimpfungen ausgesetzt, werden sozial ausgegrenzt oder sogar körperlich attackiert.



Bildungsmaterialien, die für Geschlechtervielfalt, Behinderung oder für die Situation Geflüchteter sensibilisieren, tragen wesentlich zum Abbau von Diskriminierung bei. Das Deutsche Institut für Menschenrechte und die Bundeszentrale für politische Bildung präsentieren die zweite, vollständig überarbeitete Ausgabe von KOMPASS in deutscher Sprache. Das Handbuch für die schulische und außerschulische Bildungsarbeit in mehr als 30 Sprachen ist ein Standardwerk der Menschenrechtsbildung.



"Mit dem KOMPASS lernen junge Menschen, wie man sich für seine Rechte und die der anderen einsetzen kann", sagte Beate Rudolf, Direktorin des Deutschen Instituts für Menschenrechte. Das Handbuch fördere das Verständnis für Menschenrechte und unterstütze Pädagoginnen und Pädagogen in der praxisbezogenen Bildungsarbeit.



"KOMPASS steht für ein Europa, das auf Weltoffenheit basiert, Chancengerechtigkeit bietet sowie Demokratie und Rechtsstaatlichkeit gewährleistet", sagte Thomas Krüger, Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung. Das Handbuch bestärke junge Menschen, eine menschenrechtlich orientierte Haltung zu entwickeln - was angesichts der aktuellen Entwicklungen in Europa mehr denn je unbedingt notwendig sei.



"Menschenrechte sind Grundpfeiler der Demokratie: Das Erlernen dieser Rechte ist ein Recht. Dieses Lernen zu ermöglichen, ist unsere gemeinsame Verantwortung", sagte Antje Rothemund, Leiterin der Jugendabteilung des Europarats.



Herausgeber von KOMPASS sind das Deutsche Institut für Menschenrechte, die Bundeszentrale für politische Bildung, der Europarat und das Zentrum für Menschenrechtsbildung der Pädagogischen Hochschule Luzern. Kooperationspartner sind Amnesty International Deutschland und Amnesty International Schweiz.



WITERE INFORMATIONEN



"KOMPASS - Handbuch zur Menschenrechtsbildung für die schulische und außerschulische Bildungsarbeit" ISBN: 978-3-7425-0354-1



www.kompass-menschenrechte.de



OTS: Deutsches Institut für Menschenrechte newsroom: http://www.presseportal.de/nr/51271 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_51271.rss2



Pressekontakt: Bettina Hildebrand, Pressesprecherin Tel.: 030 259 359-14 | Mobil: 0160 96 65 00 83 hildebrand@institut-fuer-menschenrechte.de Twitter: @dimr_berlin