Henry Philippson,

Godmode-Trader.de

Der DAX kam am vergangenen Freitag nicht mehr über 10.920 Punkte hinaus und knickte am späten Nachmittag im Einglang mit der nachgebenden Wall Street nochmal richtig weg. Im nachbörslichen Handel am Freitagabend und im vorbörslichen Handel am Montag wurde der Index teilweise bei 10.660 Punkten getaxt. Am Vormittag gelingt es dem Index aber, sich zumindest erst einmal im Bereich 10.700 bis 10.740 Punkten zu stabilisieren.

Wie so oft in den vergangenen Handelstagen startet das deutsche Börsenbarometer mit einer Abwärtskurslücke in den neuen Handelstag. Diese Kurslücke konnte bislang auch noch nicht wieder geschlossen werden, im Bereich 10.740 Punkte war am Vormittag zumindest erst einmal Feierabend für die Käufer.

Oberhalb dieses Levels stehen die Chancen gut auf ein Gap-Closing in den Bereich 10.780/99 Punkte, unterhalb von 10.740 Punkten dominieren kurzfristig weiter die Abwärtsrisiken, wenngleich nach insgesamt mehr als 800 Punkten Kursverlust seit dem Hoch vom Montag vergangener Woche jederzeit mit dem Beginn einer Zwischenerholung in der Größenordnung von 200 bis 300 Punkten gerechnet werden muss.

DAX in Punkten Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 15.11.2018 - 10.12.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

DAX in Punkten Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.12.2013 - 10.12.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

Der Beitrag DAX - Stabil nach schwachem Wochenstart erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).