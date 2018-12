LONDON (Dow Jones)--Die britische Premierministerin Theresa May hat vor dem am Dienstag anstehenden Votum im Unterhaus eine Sondersitzung ihres Kabinetts einberufen. Zugleich betonte eine Sprecherin von May, dass die Brexit-Abstimmung weiterhin stattfinden solle. Sie reagierte damit auf Berichte, dass May eine Absage plane.

December 10, 2018 06:52 ET (11:52 GMT)

