BERLIN/MARRAKESCH (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat den UN-Migrationspakt trotz der Ablehnung durch viele enge Partnerländer verteidigt. Die Ängste vieler Menschen würden durch Gegner des Paktes bewusst benutzt, "um Falschmeldungen in Umlauf zu bringen", sagte Merkel bei ihrer Rede in Marrakesch. Dort hatte die Staatengemeinschaft unmittelbar zuvor das nicht bindende Vertragswerk angenommen.

Länder wie die USA, Österreich, Ungarn und Polen lehnen es allerdings ab. In Deutschland hatte die Öffentlichkeit den Pakt kaum wahrgenommen. Erst in den vergangenen Wochen hatte die Debatte an Fahrt gewonnen. Kritiker mahnten, dass auch wenn der Vertrag nicht bindend ist, er dennoch über die Praxis und Gerichtsurteile Rechtskraft erlangen könnte.

Merkel hielt den Gegnern entgegen, dass den Migrationsströmen durch internationale Zusammenarbeit begegnet werden müsse. "Deshalb lohnt es sich, um diesen Pakt zu kämpfen: Einmal wegen der vielen Menschen, die dadurch ein besseres Leben bekommen können, aber zum anderen auch wegen des klaren Bekenntnisses zum Multilateralismus - nur durch den werden wir unseren Planeten besser machen können."

Deutschland hatte sich nach der Aufnahme von rund 1 Million Flüchtlingen in den Jahren 2015/16 international dafür eingesetzt, dass die Weltgemeinschaft sich auf Regeln zur Steuerung der Fluchtbewegung einigt. Der Pakt fordert die Unterzeichner zum Beispiel auf, sich für bessere Arbeitsbedingungen sowie gegen Kinderarbeit und Ausbeutung einzusetzen. "Dagegen geht dieser Pakt vor und das ist auch richtig", betonte Merkel. Die Herkunftsländer haben außerdem zugesagt, in anderen Staaten abgelehnte Flüchtlinge wieder aufzunehmen.

Die Flüchtlingskrise hat die deutsche Parteienlandschaft durch den Aufstieg der AfD nachhaltig verändert und die Gesellschaft gespalten. Die Entscheidung vom Jahr 2015, die Grenzen nicht zu schließen, gilt als das Vermächtnis Merkels. "Deutschland wird sich eng einbringen zum Wohle der Menschen auf unserem Planeten", versprach sie in Marokko.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/chg/bam

(END) Dow Jones Newswires

December 10, 2018 07:02 ET (12:02 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.