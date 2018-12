DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (13.02 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.626,60 -0,36% -3,71% Euro-Stoxx-50 3.047,98 -0,34% -13,01% Stoxx-50 2.818,99 -0,35% -11,29% DAX 10.739,24 -0,45% -16,86% FTSE 6.794,83 +0,25% -11,83% CAC 4.788,66 -0,51% -9,86% Nikkei-225 21.219,50 -2,12% -6,79% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 163,19 -18

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 51,83 52,61 -1,5% -0,78 -10,3% Brent/ICE 60,83 61,67 -1,4% -0,84 -3,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.246,34 1.248,57 -0,2% -2,23 -4,3% Silber (Spot) 14,54 14,62 -0,5% -0,08 -14,1% Platin (Spot) 789,20 793,70 -0,6% -4,50 -15,1% Kupfer-Future 2,74 2,76 -0,7% -0,02 -18,4%

AUSBLICK AKTIEN USA

Nochmals nach unten dürfte es mit den Aktien der Wall Street zum Start in die neue Woche gehen. Nach den massiven Verlusten der Vorwoche ist keine Verbesserung der Stimmung zu sehen. Die Sorgen wegen der Handelskonflikte und einer drohenden weiteren Abschwächung des weltweiten Wachstums lassen die Anleger auf Nummer sicher gehen. Am Wochenende wurde von US-Seite nochmals die harte Linie im Streit mit China bekräftigt. Handelsbeauftragter Robert Lighthizer sagte am Sonntag, sollte es nicht zu einer Vereinbarung kommen, würden nach Ablauf der ausgehandelten 90 Tage neue Strafzölle auf chinesische Importe erlassen. Zugleich verschärft sich der Ton zwischen beiden Ländern wegen der Festnahme der Huawei-Finanzchefin. "Es wird mit dem globalen Wachstum weiter abwärts gehen", sagt Investmentstrategin Ann-Katrin Petersen von Allianz Global Investors: "Wir rechnen mit einer Phase geringerer Renditen und höherer Volatilität."

Die Facebook-Aktie liegt leicht im Minus. Das Soziale-Medien-Unternehmen weitet den Umfang seiner Aktienrückkäufe aus. Wie aus einer Mitteilung an die US-Börsenaufsicht hervorgeht, hat der Board des sozialen Netzwerks grünes Licht gegeben, dass dafür weitere 9 Milliarden Dollar bereitgestellt werden. Das seit 2017 laufende Aktienrückkaufprogramm umfasst damit nun ein Gesamtvolumen von 15 Milliarden Dollar.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

FINANZMÄRKTE EUROPA

Europas Börsen erholen sich bis Montagmittag deutlich von den Tagestiefs, was indes vor allem auf technische Faktoren zurückzuführen sein dürfte. Die Stimmung bleibt weiter angeschlagen. Im Handel wird verwiesen auf den Gegenwind für die britische Regierung vor der Brexit-Abstimmung am Dienstag, auf die Gelb-Westen-Proteste, die in Frankreich bereits die Wirtschaft belasten. Aber auch der US-Handelsstreit mit China, die schwachen chinesischen Außenhandelsdaten sowie die Gewinnwarnung von BASF lassen die Anleger vorsichtig agieren. Die Nachwirkungen der Gewinnwarnung von BASF schicken die Aktie 4,9 Prozent nach unten. Mit einem solchen Schritt war an der Börse zwar gerechnet worden, das Ausmaß ist allerdings höher als erwartet. Nach dem Kursdebakel vom Freitag in Folge der Gewinnwarnung erholen sich Fresenius am Montag um 4,6 Prozent. Bayer geben leicht nach um 0,2 Prozent. Dass der aktivistische Investor Elliott laut einem Medienbericht den Konzern aufspalten will, spielt keine große Rolle. Morphosys legen nach einer Kaufempfehlung der Deutschen Bank um 2,4 Prozent zu. RIB Software brechen dagegen um 25,2 Prozent ein. RIB verliert bei dem wichtigen Gemeinschaftsunternehmen YTWO Formative den Partner Flex und muss nun die Kosten allein stemmen.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:01 Uhr Fr, 17.59 Uhr % YTD EUR/USD 1,1416 +0,17% 1,1434 1,1391 -5,0% EUR/JPY 128,59 +0,17% 128,60 128,29 -4,9% EUR/CHF 1,1289 -0,00% 1,1300 1,1294 -3,6% EUR/GBP 0,9011 +0,51% 0,8977 0,8937 +1,4% USD/JPY 112,64 +0,01% 112,48 112,62 0% GBP/USD 1,2670 -0,34% 1,2738 1,2747 -6,2% Bitcoin BTC/USD 3.483,00 -1,02% 3.482,25 k.A. -75,8%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Enttäuschende Handelsbilanzzahlen aus China, schwache Wirtschaftsdaten aus Japan und der durch die Festnahme der Huawei-Finanzchefin weiter eskalierte US-chinesische Handelsstreit haben am Montag die Stimmung an den Börsen in Ostasien und Australien eingetrübt. Hinzu kamen sehr schwache Vorgaben von der Wall Street. In Japan wurden die BIP-Daten für das dritte Quartal des Kalenderjahres nach unten revidiert, in China sind sowohl bei den Ex- als auch den Importen die Wachstumsraten deutlich niedriger ausgefallen als im Vormonat und auch als von Volkswirten geschätzt. Quer über die Region gehörten Aktien aus dem Finanzsektor zu den größeren Verlierern. Sie wurden belastet von den weiter gesunkenen Renditen in den USA, weil ein niedrigeres Renditeniveau das traditionelle Bankgeschäft weniger gewinnträchtig macht. Japan Display knickten um 11 Prozent ein. Medienberichten zufolge hat der Apple-Zulieferer aufgrund der schwachen iPhone-Nachfrage die Produktion von LCD-Panels für das iPhone XR um 30 Prozent zurückgefahren. Der Kurs des mit Problemen kämpfenden Technologieunternehmens Pioneer brach um 27 Prozent ein, nachdem das Rettungsangebot des Beteiliguingsunternehmens Barings enttäuschend ausgefallen ist.

CREDIT

Zum Wochenstart geht es für die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen weiter nach oben. Die Risikoaversion bestimmt unverändert das Handeln der Marktteilnehmer. In der ersten Wochenhälfte ist die Brexit-Abstimmung im britischen Parlament der wichtigste Termin. Die Creditstrategen der Commerzbank gehen davon aus, dass eine Ablehnung des Deals in einer ersten Reaktion die Risikoaversion nochmals befeuern werde. Die Differenz zwischen britischen Banken und ihren europäischen Pendants dürften im Falle eines "Neins" mit aktuellem Tempo nicht weiter wachsen. Ein "Ja" könnte indes für Erleichterung sorgen. Da die Entwicklung nach dem Votum schwer vorhersagbar ist, sollte die Volatilität anhalten. Die Commerzbank bleibt bei britischen Banken weiter vorsichtig.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Linde kauft Aktien für bis zu 1 Milliarde US-Dollar zurück

Der Industriegasekonzern Linde will bis zu 1 Milliarde US-Dollar für Aktienrückkäufe ausgeben. Wie das frisch mit dem US-Konzern Praxair fusionierte Unternehmen mitteilte, hat der Verwaltungsrat ein Rückkaufprogramm in dieser Höhe genehmigt. Im Zeitraum vom 10. Dezember bis zu 30. April könnte die Linde plc bis zu 5 Prozent ihrer derzeit 551 Millionen Aktien zurückkaufen.

RIB Software verliert Joint-Venture-Partner Flex

Die RIB Software AG kauft ihren Joint-Venture-Partner Flex aus dem Gemeinschaftsunternehmen YTWO Formative heraus. Die beiden Partner hätten sich auf eine neue Eigentümerstruktur geeinigt, wie die RIB Software SE mitteilte. Die Gesellschaft begründete dies mit einer höheren strategischen und operativen Flexibilität.

Data Modul erhöht Gewinnprognose 2018 deutlich

Data Modul hat nach einem überraschend guten Geschäftsverlauf im vierten Quartal den Gewinnausblick für das Gesamtjahr deutlich angehoben. Der Anbieter von Display-Systemlösungen rechnet 2018 laut eigener Mitteilung nun mit einem Anstieg des EBIT um 19 bis 30 Prozent. Bislang wurde eine Steigerung von 4 bis 16 Prozent zum Vorjahreswert prognostiziert.

Zalando startet Aktienrückkaufprogramm mit 50 Millionen Euro

Der Online-Modehändler Zalando setzt das geplante Aktienrückkaufprogramm um. Wie das Unternehmen mitteilte, will es das aktuelle Bewertungsniveau nutzen und in einem ersten Schritt bis zu 1,9 Millionen eigene Aktien zu einem Gesamtpreis ohne Erwerbsnebenkosten von bis zu 50 Millionen Euro zu kaufen. Es ist der erste Teil eines im August angekündigten Rückkaufprogramms über 90 Millionen Euro.

Bilfinger ist nach vier Jahren den US-Aufseher los

Bilfinger erfüllt mit seinen internen Korruptionskontrollen jetzt die Anforderungen der US-Behörden. Der Zürcher Anwalt Mark Livschitz, den das US-Justizministerium Bilfinger vor vier Jahren als Aufseher ins Haus geschickt hatte, bescheinigte dem Industriedienstleister effektive und hinreichende Compliance-Programme.

Senvion erhält Folgeauftrag über 86 Megawatt in Australien

Der Windkraftanlagenbauer Senvion hat einen Folgeauftrag in Australien an Land gezogen. Wie das Unternehmen mitteilte, hat Nexif Energy für die zweite Bauphase des Lincoln Gap Windparks im Süden des Landes weitere 24 Turbinen mit einer Gesamtleistung von 86 Megawatt bestellt.

Mildes Wetter zwingt Ludwig Beck zu Gewinnwarnung

Die ungewöhnlich milde Witterung macht der Ludwig Beck AG einen Strich durch die Planung. Nach einem bereits verzögerten Saisonstart für die Herbst-/Wintersortimente sind Umsatz und Ergebnis im Oktober und November deutlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben, wie das Unternehmen aus München schreibt.

Alstom erhält Auftrag in Mumbai über mehr als 100 Millionen Euro

Der französische Bahnkonzern Alstom hat einen Auftrag in der indischen Metropole Mumbai erhalten. Das Unternehmen wird ein Signalsystem an die Mumbai Metro Rail Corporation Limited liefern. Das Auftragsvolumen liegt nach Angaben der Alstom SA bei mehr als 100 Millionen Euro.

Softbank bestätigt Ausgabepreis für Mobilfunktochter

Die globale Schwäche von Technologieaktien lassen die japanische Softbank nicht am IPO-Erfolg seiner japanischen Mobilfunktochter zweifeln. Wie aus einer Meldung von Softbank hervorgeht, hat der Technologiekonzern den Ausgabepreis der Tochtergesellschaft für den Börsengang mit 1.500 Yen je Aktie bestätigt. Damit könnte Softbank umgerechnet rund 20 Milliarden Euro einnehmen.

Australien will Macht von Facebook und Google begrenzen

Facebook und Google müssen sich in Australien auf eine härtere Gangart der Behörden einstellen. Die Wettbewerbshüter des Landes wollen den Einfluss der Internetkonzerne bei Nachrichten und Anzeigen einschränken. Zudem brachte die Australian Competition and Consumer Commission (ACCC) eine neue Tech-Aufsichtsbehörde ins Spiel, um Machtmissbrauch zu verhindern.

