Show mit SWR1 Musikexperte Werner Köhler und Band Pop-History geht in die nächste Runde / Neue Geschichten hinter berühmten Popsongs



"Eine Reise durchs Leben mit der Musik", sei die neue Hits-und-Storys-Show, so Werner Köhler (SWR1). Es gehe in den Geschichten hinter berühmten Popsongs diesmal um die "zentralen Lebensfragen", auch um "die Liebe und den Tod". Von den Geschichten und Menschen hinter den bewegenden Songs erzählt Köhler in der neuen Staffel der SWR1"Hits und Storys". Die Show feiert am 20. Januar in Vallendar Premiere.



Keith Richards und die Musik



SWR1 Musikexperte Werner Köhler führt das Publikum spannend und unterhaltsam in die faszinierende Welt großartiger Popsongs. Warum macht Musik fröhlich oder traurig? Warum berührt sie uns? 'Die Lieder fliegen im Raum herum, man muss sie nur auffangen. Meine Antenne ist die Gitarre', zitiert Köhler Stones-Ikone Keith Richards. Von solchen Glücksgriffen, von Kämpfen und auch von Schicksalsschlägen, die sich hinter weltbekannten Hits manchmal auftun, erzählt Werner Köhler in dieser Staffel. Die Show umspannt einen Zeitraum von 50 Jahren Popmusik, von den Anfängen der Beatles und der Rolling Stones bis zu den Hits von heute.



Livemusik von "Pop-History"



Für ein begeisterndes Livemusikerlebnis sorgt wieder die Band "Pop-History", die die Musik authentisch und mitreißend auf die Bühne bringt: ein breites Spektrum aus den größten Hits aller Zeiten, von Songs der Beatles, Rolling Stones, Eric Clapton, Marillion oder Herbert Grönemeyer und Heinz Rudolf Kunze. Für die neue Staffel hat Bandleader Peter Kühn eigens einen Saxophonisten verpflichtet.



Ab 7. Januar "Hits und Storys" in SWR1 "Guten Morgen Rheinland-Pfalz" Wer sich schon einmal einstimmen möchte, sollte SWR1 "Guten Morgen Rheinland-Pfalz" einschalten. Werner Köhler gibt ab 7. Januar einen Vorgeschmack auf die spannendsten "Hits und Storys".



SWR1 "Hits und Storys" - die neue Staffel



SWR1 "Hits und Storys - Die Show"-Premiere Sonntag, 20. Januar 2019 / Vallendar, Stadthalle Einlass: 18.00 Uhr / Beginn: 19.00 Uhr



Weitere Termine für SWR1 "Hits und Storys - Die Show 2019":



freitags/samstags, Einlass: 19.00 Uhr / Beginn: 20.00 Uhr sonntags, Einlass: 18.00 Uhr / Beginn: 19.00 Uhr



26. Januar: Ingelheim, kING 27. Januar: Wissen, kulturWERK 01. Februar: Eisenberg, Theatersaal im Ev. Gemeindehaus 03. Februar: Trier, Europahalle 09. Februar: Ludwigshafen, Theatersaal im Pfalzbau 10. Februar: Ramstein-Miesenbach, Congress Center Ramstein 16. März: Morbach, Baldenauhalle 23. März: Kaiserslautern, SWR Studio



Kartenvorverkauf an allen bekannten Vorverkaufsstellen und unter www.Adticket.de.



SWR1 "Hits und Storys" in SWR1 "Guten Morgen Rheinland-Pfalz" ab 7. Januar 2019, Montag bis Samstag, 05.00 Uhr bis 09.00 Uhr



Weitere Infos unter: https://www.swr.de/swr1/rp/



