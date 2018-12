Gesundheitspolitiker aller Parteien fordern, angeführt von den Grünen, ein radikales Werbeverbot für Tabakprodukte. Die Tabak-Industrie verteidigt noch hinhaltend die Werbung für E-Zigaretten.

Für die Tabak-Industrie ist Deutschland eine letzte Bastion in der Europäischen Union. Die Gesundheitspolitikerin Kirsten Kappert-Gonther und die Bundestagsfraktion der Grünen wollen das ändern. "Deutschland ist das einzige Land in der Europäischen Union, in dem großflächige Außenwerbung auf Plakaten oder Tabakwerbung im Kino immer noch erlaubt ist," lautet der erste Satz des Antrags der Grünen für einen Gesetzentwurf, der heute im Landwirtschaftsausschuss des Bundestags beraten wird - zusammen mit einem ähnlichen Antrag der Linken.

Würden nur Gesundheitspolitiker über die Werbung für Tabak-Erzeugnisse entscheiden, wäre das Ergebnis vermutlich eindeutig. Fraktionenübergreifend haben sich Gesundheitspolitiker schon seit längerem dafür ausgesprochen, Werbung für Tabak zu verbieten. Auch der CDU-Abgeordnete und Vorsitzende des Gesundheitsausschusses, Erwin Rüddel hat mehrfach offen seine Unterstützung für das Vorhaben der Grünen bekundet, desgleichen der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach. Vor der heutigen Ausschusssitzung hat auch der agrarpolitische Sprecher der SPD im Bundestag, Rainer Spiering, sich für ein strenges Verbot ausgesprochen.

Die Entscheidung der Regierungskoalition, das Thema Tabakwerbung im Landwirtschafts- und nicht im Gesundheitsausschuss zu verhandeln, sei, wie Gesundheitspolitiker hinter vorgehaltener Hand sagen, Teil einer Blockadepolitik vor allem in CDU und CSU gegen ein strenges Werbeverbot. Im Koalitionsvertrag heißt es entsprechend unverbindlich nur: "Wir werden Drogenmissbrauch weiterhin bekämpfen und dabei auch unsere Maßnahmen zur Tabak- und Alkoholprävention gezielt ergänzen. Dabei ist uns das Wohl der Kinder von Suchtkranken besonders wichtig."

Auch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...