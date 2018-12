Die Total Aktie reagierte in den letzten Handelstagen volatil auf die Gespräche der Opec. Nun scheint eine Preissteigerung in Sicht zu sein, denn die "Opec+"-Länder haben sich auf eine Förderkürzung geeinigt. Es soll nun 1,2 Mio. Barrel (pro Tag) weniger gefördert werden, der Ölpreis reagierte prompt und stieg an. Ein hoher Ölpreis ist auch für das Unternehmen Total wichtig, denn dann können auch die Margen steigen.

