Herr Bode ist ehemaliger Geschäftsführer des Pratt Whitney Columbus Engine Center

CTS Engines, der globale Marktführer für die Wartung reifer Motoren in der Branche Luftfahrt und Verteidigung, hat heute die Einstellung von Tom Bode als Senior Vice President Operations bekannt gegeben. In seiner neuen Funktion wird Herr Bode für den gesamten operativen Betrieb, Qualität und ingenieurtechnische Aufgaben zuständig sein und dabei Vesa Paukkeri, dem Präsidenten und COO von CTS Engines, unterstehen. Herr Bode ist seit 2008 Geschäftsführer des Columbus Engine Center von Pratt & Whitney, einem Unternehmen, dem er im Jahr 2000 beigetreten ist. Vor 2000 arbeitete Herr Bode bei GE Aviation, wo er in leitender Funktion für Qualität und Engineering zuständig war.

"Als General Manager von CEC stand Tom über 700 Mitarbeitern in mehreren Motorproduktionslinien vor und konnte die Durchlaufzeiten für Überholungsvorgänge durch die Umsetzung von Fertigungsprinzipien der schlanken Produktion verkürzen", sagte Herr Paukkeri. "Seine Leistung als Manager wurde mit zahlreichen Auszeichnungen gewürdigt und wir sind äußerst froh, dass er zu einem Zeitpunkt zu uns kommt, da wir zukünftigen Wachstumsgelegenheiten entgegenblicken."

"Ich freue mich, dass ich als SVP Operations zum Team von CTS Engines stoßen kann", so Herr Bode. "CTS hat alles dafür getan, sich als führender Anbieter von Wartung, Reparatur und Instandsetzung reifer Motoren in Nordamerika zu etablieren und ich bin zuversichtlich, dass das Unternehmen seinen herausragenden Kundendienst und seinen Wachstumspfad fortsetzen wird."

CTS Engines mit Sitz in Fort Lauderdale ist der weltweit führende Anbieter zur Wartung reifer Motoren und führt in seinen 105.000 Quadratfuß großen MRO-Einrichtungen in Fort Lauderdale Motorüberholungen an den Motormodellen CF6-50, CF6-80A, CF6-80C und PW2000 durch. In seinem 155.000 lbf (Kraftpfund)-Prüfstand in Jupiter, Florida, führt das Unternehmen ebenfalls Wiederinbetriebnahme-Tests für reife Motoren sowie Originalausrüster-Entwicklungstests für neue Triebwerkplattformen durch. Weitere Informationen finden Sie unter www.ctsengines.com.

