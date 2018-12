Baierbrunn (ots) -



www.apotheken-umschau.de ist die meistbesuchte Gesundheitsseite in Deutschland: Mit 9,36 Mio. Unique Usern* im November erzielte das Gesundheitsportal seinen bis dato höchsten Wert in der Reichweiten-Messung der Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (AGOF). Damit steht apotheken-umschau.de unangefochten auf Platz 1 der deutschen Gesundheitsportale und auf Platz 29 aller bei AGOF gelisteten Portale.



Konstant Nummer eins unter deutschen Gesundheitsportalen



Dieses positive Ergebnis spiegeln auch die aktuellen IVW-Zahlen: Sie bescheinigen apotheken-umschau.de im November 19.911.015 Visits**. Damit legt das Gesundheitsportal um 5.569.477 Visits zu im Vergleich zum Vorjahresmonat 11/2017. Der Abstand zu den zweit- und drittplatzierten Gesundheitsportalen vergrößert sich aktuell auf über 4,7 bzw. 10,9 Millionen Visits.



Andreas Arntzen, Vorsitzender der Geschäftsführung des Wort & Bild Verlags: "apotheken-umschau.de baut seine Vorreiterrolle unter den Gesundheitsportalen weiter aus, weil die User genau die Gesundheitsinformationen bekommen, die sie suchen - unabhängig, seriös und zuverlässig."



*AGOF daily digital facts 11/2018, Digitales Gesamtangebot 16+, **IVW 11/2018



Der Wort & Bild Verlag



Der Wort & Bild Verlag ist der führende Anbieter populärer Gesundheitsmedien in Deutschland. Seine Print-Titel erreichen 22 Millionen Leser, die Online-Plattformen erzielen über 22 Millionen Visits monatlich. Der unmittelbare gesundheitliche Nutzwert für die Leser und die fachkundige Beratung in der Apotheke stehen immer im Vordergrund. Im Wort & Bild Verlag erscheinen folgende Magazine: Apotheken Umschau (mtl. verkaufte Exemplare 9.185.378 laut IVW III/2018), Baby und Familie (mtl. verkaufte Exemplare 666.642), Diabetes Ratgeber (mtl. verkaufte Exemplare 1.171.058), Senioren Ratgeber (mtl. verkaufte Exemplare 1.702.317), Ärztlicher Ratgeber (3x jährlich verbreitete Exemplare 250.540), medizini (mtl. verkaufte Exemplare 1.389.192) und das HausArzt PatientenMagazin (4x jährlich verkaufte Exemplare 388.550).



