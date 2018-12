Basilea hat Anspruch auf Meilensteinzahlungen von Astellas, wenn die Umsätze aus dem Verkauf des Antimykotikums Cresemba in den USA innerhalb eines Kalenderjahres bestimmte Schwellenwerte überschreiten, wie die Gesellschaft am Montag mitteilte."Dank der starken Umsatzentwicklung in den USA wurden zwei Umsatzmeilensteine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...