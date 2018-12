- Sylva de Fluiter übernimmt mit 1. Jänner 2019 die Leitung der UNIQA

Wien (ots) - Mit 1. Jänner 2019 übernimmt die Schweizerin Sylva de Fluiter die

Leitung der UNIQA Re AG von Hans Uwe Müller, der nach 14 Jahren bei der

Rückversicherungsgesellschaft der UNIQA Gruppe in den Ruhestand tritt. Die UNIQA

Re AG mit Sitz in Zürich ist eine 100-prozentige Tochter der UNIQA Insurance

Group AG und hat 19 Mitarbeiter. Als Dienstleistungsgesellschaft steht UNIQA Re

ausschließlich den Konzerngesellschaften der UNIQA Gruppe mit ihrer Expertise

zur Verfügung. Im Rahmen dessen unterstützt und berät UNIQA Re alle UNIQA

Gesellschaften in 18 europäischen Ländern bei Fragen der Rückversicherung im

Life- und Non-Life-Bereich. UNIQA Re verantwortet, koordiniert und gestaltet die

internen und externen Rückversicherungsbeziehungen für die Unternehmen der UNIQA

Gruppe und trägt dabei zur Optimierung des Risikokapitaleinsatzes bei.



Sylva de Fluiter war vor ihrem Wechsel zu UNIQA Re zuletzt für die

Rückversicherung Sompo Canopius Re als Chief Operating Officer tätig. Davor war

sie als Chief Risk Officer beim Erst- und Rückversicherer Infrassure und bei der

Swiss Re in leitender Position für den Bereich Large Loss Management tätig. Im

Zuge ihrer bisherigen Karriere hat die promovierte Juristin mit MBA- und

MSc-Abschluss Erfahrungen sowohl im Claims & Client Management als auch als

Risikomanagerin und Chief Operating Officer gesammelt. Sie wird offiziell mit

Jänner 2019 die Führung der UNIQA Re übernehmen. Bis Ende des Jahres arbeitet

sie Hand in Hand mit dem langjährigen Chef Hans Uwe Müller zusammen. Müller, der

insgesamt 14 Jahren bei UNIQA Re tätig war, scheidet mit Ende Dezember 2018 aus

dem Unternehmen aus und geht in Pension. Müller war maßgeblich für den Aufbau

der UNIQA Re als gruppenweites Kompetenzzentrum für Rückversicherung

verantwortlich und hat bei UNIQA ein neues integriertes Risikomanagement über

die Rückversicherung eingeführt.



Kurt Svoboda, CFO/CRO UNIQA Group und Vorstandsvorsitzender von UNIQA

Österreich: "Ich freue mich, dass wir mit Sylva de Fluiter eine kompetente

Führungspersönlichkeit mit einem breiten Erfahrungsschatz für die zukünftige

Leitung der UNIQA Re gewinnen konnten. Sie wird das, was Hans Uwe Müller in der

Schweiz über Jahre erfolgreich aufgebaut hat, weiterführen und

weiterentwickeln."



UNIQA Group



Die UNIQA Group ist eine der führenden Versicherungsgruppen in ihren Kernmärkten

Österreich und Zentral- und Osteuropa (CEE). Rund 20.000 Mitarbeiter und

exklusive Vertriebspartner betreuen in 18 Ländern mehr als 9,6 Millionen Kunden.

In Österreich ist UNIQA mit einem Marktanteil von über 22 Prozent der

zweitgrößte Versicherungskonzern. In der Wachstumsregion CEE ist UNIQA in 15

Märkten zu Hause: Albanien, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Kosovo,

Kroatien, Mazedonien, Montenegro, Polen, Rumänien, Russland, Serbien, Slowakei,

Tschechische Republik, Ukraine und Ungarn. Darüber hinaus zählen auch

Versicherungen in der Schweiz und Liechtenstein zur UNIQA Group.



