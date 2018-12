Die EMAs (38; 100; 200) liegen über dem Kurs der Daimler-Aktie, was bei dem vorliegenden Kursverlauf nicht verwundert. Die gleitenden Durchschnitte sind stark gefallen, aber auch der Kurs geriet zuletzt wieder in einen Abwärtssog. Er erreichte sogar ein neues Jahrestief. Aktuell notiert der Kurs nahe dem Jahrestief. Zu einem Verkaufssignal kam es in der SSTOC, deren Linien befinden sich nun im überverkauften Bereich. Gleiches gilt für den PCR, auch hier zeigt sich ein überverkaufter Bereich. ... (Andreas Quirin)

Den vollständigen Artikel lesen ...