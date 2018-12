Die EMAs (38; 100; 200) verlaufen allesamt als Widerstände über dem Kurs der BASF-Aktie. Allerdings zeigen sie auch deutlich einen Abwärtstrend an. Zudem zeigt der Parabolic SAR aktuell ebenfalls eine fallende Tendenz an. Dem Money Flow Index kann ein überverkaufter Bereich entnommen werden. Unterdessen kann man auch einen überverkauften Bereich in der SSTOC entdecken. Die jüngste Gewinnwarnung hat die Anleger stark verunsichert. Der Kurs notiert aktuell bei ca. 58 Euro.

