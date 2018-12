Renate Künast, Ex-Bundesministerin für Ernährung und Abgeordnete der Grünen, über eine völlig fehlgeleitete Nahrungsmittelindustrie, falsche Ernährung und ihre Gesetzespläne für weniger Zucker, Salz und Fett.

WirtschaftsWoche: Frau Künast, Nestlé sagt, ein besserer Konzern werden zu wollen. Wie glaubwürdig kann so ein Imagewandel sein?Renate Künast: Bei Nestlé fällt mir als allererstes ein Riesenkonzern mit viel, viel Marktmacht ein. Nestlé bestimmt, was es an sogenannten Lebensmittel auf der Welt gibt. Aber sie gehören eben auch zu denen, die dafür gesorgt haben, dass wir alle jeden Tag hoch-verarbeitete Lebensmittel essen, die meistens zu viel Zucker, Salz und Fett enthalten. Und sie gehören auch zu den Konzernen, die dafür möglichst billige Rohstoffe einkaufen wollen: das fängt bei Palmöl an und hört bei Wasser noch nicht auf.

Was ist daran verwerflich? Millionen Menschen auf der Welt fragen Nestlés Produkte nach. Und in den Erzeugerländern leben viele weitere Millionen Menschen von der Rohstoffproduktion dort.Das Problem sind die versteckten Kosten für uns alle: Etwas, das im Supermarktregal ganz preiswert ist, hat ja immense Folgekosten für Volkswirtschaft, Umwelt, Gesundheit. Das fängt bei der Rodung von Regenwäldern für Palmöl an und hört bei zehn Millionen Diabetikern auf, die wir heute in Deutschland haben. 20 Millionen Menschen haben zudem eine Vorstufe der Zuckererkrankung, weil unsere industriell-hergestellten Lebensmittel eine viel zu hohe Energiedichte haben. Das haben heute schon Kinder mit zehn, elf, zwölf Jahren. Die Sozialkassen kostet das jährlich 30 Milliarden Euro - für Krankenkosten, Frühverrentung, Arbeitsunfähigkeit und so weiter.

Nestlé will nun den Zuckergehalt und die Zusammensetzung tausender Produkte ändern. Was halten Sie davon?Nestlé bleibt doch gar nichts anderes übrig als sich zu verändern. Die Entwicklung ist unausweichlich. Auf der einen Seite haben wir den Zeitgeist. Die Menschen wollen ...

