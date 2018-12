Der DAX verliert am Montag den fünften Tag in Folge an Wert und auch an der Wall Street zeichnen sich weitere Kursverluste ab. In New York verzeichneten die führenden Indizes zuletzt das höchste Wochenminus seit dem Frühjahr. Marktexperten machen wenig Hoffnung, dass sich die Stimmung in den letzten Handelstagen des Jahres noch dreht. Im Gegenteil.

