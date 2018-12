Die neue länder- und parteiübergreifende Plattform will großflächige, schnelle Lösungen für die Energiewende finden. Nur mit dem schnellen Übergang zu Photovoltaik, Windkraft und Co. lässt sich die Klimakrise noch stoppen, so die Mahnung.Seit einer Woche läuft die 24. UN-Klimakonferenz (COP24) im polnischen Katowice. Noch sind die Ergebnisse dürftig. Eine neue länder- und parteiübergreifende Plattform, der Globale Erneuerbaren-Kongress (GRC), will nun aber für Bewegung sorgen. Am Dienstag wird er am Rande von COP24 offiziell gestartet, wie es in einer Mitteilung hieß. Er soll den kontinuierlichen ...

