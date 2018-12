Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für BASF nach einer Gewinnwarnung von 84 auf 76 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Buy" belassen. Der niedrige Rhein-Pegelstand als ein Grund für die gekappten Ziele des Chemieriesen sei von vorübergehender Natur, schrieb Analyst Oliver Schwarz in einer am Montag vorliegenden Studie. Mit Regenfällen im Winter dürfte sich die Lage in der Produktion wieder entspannen und die jüngst gestiegenen Transportkosten wieder sinken./bek/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0043 2018-12-10/14:35

ISIN: DE000BASF111