Xebec Adsorption Inc.: Xebec fait l'acquisition d'une société Ontarienne de services d'air et de gaz comprimés

MONTRÉAL, QC / ACCESSWIRE / December 10, 2018 / Xebec Adsorption inc. (TSXV: XBC) (OTC: XEBEF) (FRANCFORT: XB6.F) (« Xebec »), un fournisseur mondial de solutions d'énergie propre, est heureux d'annoncer qu'il a conclu un accord transactionnel sans lien de dépendance le 6 décembre 2018 dans le but d'acquérir toutes les actions en circulation de Compressed Air International Inc. (« CAI ») pour un prix d'achat de 2 200 000 $ CA, sous réserve des ajustements de clôture habituels en vigueur le 1er janvier 2019. Les principaux dirigeants de CAI demeureront au sein de CAI à la suite de l'acquisition afin d'optimiser l'intégration de l'entreprise dans les activités de traitement industriel de l'air comprimé de Xebec.

« Cette acquisition mettra Xebec sur la voie d'une croissance importante de ses activités de traitement de l'air comprimé industriel, la première étape vers la prestation de services, de soutien et d'exploitation à l'échelle du Canada pour son secteur des technologies propres et des gaz renouvelables. Offrir un service local, des services d'entretien et de soutien opérationnel à nos clients du secteur des technologies propres en Ontario, particulièrement aux clients de valorisation du biogaz, constitue un élément essentiel de notre proposition de valeur. Il est important que les clients aient l'esprit en paix et le fait de savoir qu'un service et un soutien local expérimenté sont à leur disposition tient cette promesse. »

- Kurt Sorschak, président, Xebec Adsorption inc.

CAI est un distributeur et un fournisseur de services complets de produits industriels d'air et de gaz comprimés qui possède des bureaux à Woodbridge et Guelph, en Ontario. En affaires depuis plus de 20 ans, la société CAI offre une vaste gamme de compresseurs, de pièces de compresseurs d'origine et équivalents à celles provenant d'un FEO, de sécheurs d'air par adsorption et par réfrigération, de produits de filtration, de services d'entretien d'urgence et préventif, ainsi que des ensembles complets d'installation et de services.

Le secteur des produits industriels de Xebec contribue depuis longtemps à la croissance et à la rentabilité globales de l'entreprise en générant des revenus récurrents importants grâce à la vente de pièces et de services. Cette acquisition représente la première transaction d'une série d'opportunités potentielles de fusions et d'acquisitions impliquant des cibles potentielles dans les secteurs industriels, comme annoncé précédemment dans le communiqué de presse de la société du 8 novembre 2018. (Voir le lien ci-dessous.) Xebec entend devenir l'une des principales entreprises canadiennes de traitement industriel de l'air et du gaz, tout en offrant des services et des capacités de soutien pour les projets de biogaz à l'échelle nationale pour le gaz naturel renouvelable.

À propos de Xebec Adsorption inc.

Xebec Adsorption Inc. est un fournisseur mondial de solutions de génération, de purification et de filtration des gaz pour le marché industriel, de l'énergie et des renouvelables. Ces clients vont des petites entreprises jusqu'aux multinationales et organismes gouvernementaux cherchant à réduire leur empreinte carbone. Ayant son siège social à Montréal (Québec), Xebec conçoit, développe et fabrique des produits de transformation novateurs pour plus de 1 500 clients dans le monde. Xebec exploite des installations de fabrication à Montréal et à Shanghai, ainsi qu'un réseau de ventes et distribution en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Les actions de Xebec sont négociées à la Bourse de croissance TSX sous le symbole XBC. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la société et sur ses produits et services, veuillez consulter le site Web de Xebec à xebecinc.com.

À propos de Compressed Air International Inc.

Spécialisée dans les solutions clés en main complètes, de la tuyauterie d'air comprimé aux travaux électriques et de ventilation, l'équipe dévouée de professionnels des ventes et du service de Compressed Air International apporte plus de 20 ans d'expérience dans la connaissance des produits, des pièces et des applications de service, ainsi que dans le réseautage des canaux, afin de fournir une connaissance et un soutien inégalés aux distributeurs et clients. Avec deux emplacements (Woodbridge et Guelph), l'équipe de techniciens formés à l'usine de CAI est à votre disposition en tout temps pour le service des compresseurs d'air dans la grande région métropolitaine de Toronto et du Sud-Ouest de l'Ontario pour toutes les marques ou modèles de compresseurs d'air, sécheurs et accessoires.

Mise en garde relative aux énoncés prospectifs

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'acceptent aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué. Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs et de l'information prospective (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens attribué à ces termes dans les lois sur les valeurs mobilières applicables. Tous les énoncés, autres que ceux portant sur des faits historiques, sont des énoncés prospectifs et sont assujettis à des risques et à des impondérables. En règle générale, il est possible de reconnaître les énoncés prospectifs par l'utilisation de termes et expressions comme « planifie », « cherche à », « s'attend à », « estime », « entend », « prévoit », « croit », « pourrait », « vraisemblable » ou de variations de ces termes et expressions, ou d'énoncés voulant que certaines mesures « pourraient » ou « pourront » être prises ou « seront prises », ou que certains événements ou résultats « pourraient » ou « pourront » se produire ou être atteints ou « se produiront » ou « seront atteints ». Les énoncés prospectifs, y compris les énoncés concernant les attentes de la direction de Xebec relativement aux données concernant l'entreprise, les activités et la situation financière de Xebec à la suite de l'acquisition de CAI et d'autres occasions éventuelles de fusion et d'acquisition visant des cibles potentielles dans le secteur industriel, comportent des risques, des impondérables et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats, le rendement, les perspectives et les occasions réels diffèrent considérablement de ceux qui sont exprimés ou sous entendus dans ces énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont assujettis à des facteurs et à des impondérables d'ordre commercial et financier ainsi que d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ceux qui sont énoncés dans ces énoncés prospectifs, y compris les hypothèses et les facteurs de risque pertinents énoncés dans les documents publics de Xebec, y compris dans les derniers rapport de gestion annuel et notice annuelle déposés dans SEDAR au www.sedar.com. De plus, si un ou plusieurs des risques, impondérables ou autres facteurs devaient se concrétiser, ou si les hypothèses sous-jacentes se révélaient inexactes, les résultats effectivement obtenus pourraient différer considérablement de ceux qui sont décrits dans les énoncés ou l'information prospectifs. Ces risques, impondérables et autres facteurs comprennent, notamment, la capacité de Xebec de réussir l'intégration de CAI dans son secteur des produits industriels et de faire croître ses revenus par suite de l'acquisition de CAI et en raison d'autres facteurs. Bien que Xebec soit d'avis que les hypothèses et facteurs utilisés pour établir les énoncés prospectifs sont raisonnables, il ne faut pas se fier indûment à ces énoncés, lesquels ne s'appliquent qu'en date du présent communiqué, et rien ne garantit que ces événements se produiront dans les délais prévus, si tant est qu'ils se produisent. Sauf si la loi applicable l'exige, Xebec n'a pas l'intention ni l'obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de l'obtention de nouveaux renseignements, à la survenance d'événements futurs ou pour toute autre raison.

