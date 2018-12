Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Bayer auf "Buy" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Die Übernahme von Monsanto habe einen immensen Bewertungsabschlag zur Folge gehabt, schrieb Analyst Tim Race in einer am Montag vorliegenden Studie. Er sieht die Leverkusener daher kurzfristig in einer Sondersituation. Denn sollten die angekündigten Sparmaßnahmen und die Portfoliokonzentration nicht zu einer besseren Kursentwicklung führen, dürften aktivistische Investoren auf den Plan treten./ag/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2018 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2018 / 04:03 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0050 2018-12-10/14:52

ISIN: DE000BAY0017