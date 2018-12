Am 25. Oktober 2018 erklärte die 13. Sitzung der Konferenz der Vertragsparteien des Ramsar-Übereinkommens über Feuchtgebiete, dass Changshu als Anerkennung für seinen Erfolg beim Schutz der Feuchtgebietsökologie in die Liste der ersten "Internationalen Städte mit Feuchtgebieten" der Welt aufgenommen wurde. Bei dieser unangefochtenen, höchsten Ehrung handelt es sich um die wohl einflussreichste Auszeichnung auf globaler Ebene. Vor diesem Hintergrund wurde das Projekt zur Errichtung einer internationalen Demonstrationszone für Gesundheit in Changshu Shanghu gestartet.

Vom Feuchtgebiets-Nationalpark Changshu Shanghu mit einer Fläche von rund 40 Millionen Quadratmetern, der mitten in der Stadt liegt, entfallen 800 Hektar auf einen ökologischen See, vier Parks und zehn Sehenswürdigkeiten. Gemäß der Strategie Gesundes China 2030 wird der Punkt "moderne gesunde Lebensweise und fünf gesunde Systeme" zu einer Qualitätsverbesserung in der Entwicklung der chinesischen Gesundheitsbranche führen. Damit wird Shanghu für Menschen auf der ganzen Welt interessant und in Bezug auf nachhaltige Entwicklung mit gutem Beispiel vorangehen sprich eine lebenswerte Zone von Weltrang. Shanghu ist ideal im Zentrum des städtischen Ballungsraums am Jangtse-Delta gelegen und nur eine Autostunde von Schanghai entfernt. Hoffentlich wird sie sich mit weltberühmten Gesundheitsdestinationen wie der französischen Stadt Evian und der japanischen Stadt Karuizawa messen können und somit weltweite Aufmerksamkeit erregen und eine Vielzahl von Touristen anziehen.

