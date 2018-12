Die EU beobachtet die Außenpolitik des Iran laut Heiko Maas mit Sorge. Der Atomdeal werde nur fortbestehen, wenn Teheran sich auch daran halte.

Der Iran muss sich nach Angaben von Bundesaußenminister Heiko Maas auf zusätzlichen Druck der EU einstellen. "Wir werden mit dem Iran darüber reden müssen, wie der Iran sich in Syrien verhält, was das ballistische Raketenprogramm angeht, was Geheimdienstaktivitäten in Europa betrifft", sagte er am Montag bei einem EU-Außenministertreffen in Brüssel.

"Und das wird eine unbequeme Diskussion werden für den Iran, weil wir mit den Dingen, die dort sich entwickeln, hier so nicht einverstanden sind und auch nicht akzeptieren werden, dass ...

