Die Wall Street hat eine extrem schwache Woche hinter sich. Heute deutet sich ein ruhiger Handelsstart an. In dieser Sendung geht es um folgende Einzelwerte: Tesla, Facebook, Netflix, Amazon, Momo und Nvidia. Außerdem gibt Viola Grebe, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, einen Überblick, was die Märkte in Deutschland heute bewegt.