Mit seiner Mobilfunksparte will Softbank den größten Börsengang aller Zeiten in Japan vollziehen. Am 19. Dezember könnten die Aktien erstmals gehandelt werden.

Die gleichnamige Mobilfunksparte des Technologieinvestors Softbank will den größten Börsengang aller Zeiten in Japan stemmen. Der Ausgabepreis der Aktien werde wie geplant bei 1500 Yen je Papier liegen, teilte das Unternehmen am Montag mit. Zudem würden zusätzlich 160 Millionen Anteilsscheine auf den Markt geworfen, um die starke Nachfrage zu bedienen.

Softbank hatte ...

