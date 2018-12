Köln (ots) - Die dritte Folge der Webserie "Wine Chefs" von Weinfreunde.de, Onlineshop für Fachhandelsweine, führt die Zuschauer in die herbstliche Pfalz. Sternekoch und TV-Liebling Alexander Herrmann entdeckt auf dem Weingut Müller-Catoir die besondere Verbindung von Winzer und Koch, kreiert ein wundervolles Gericht mit Maishähnchen und genießt mit Winzer Philipp David Catoir bei Kerzenschein ganz besondere kulinarische Momente. Im dritten Teil der viel beachteten Serie "Wine Chefs", der ab sofort unter weinfreunde.de/wine-chefs abrufbar ist, entsteht eine ganz neue Freundschaft zwischen detailverliebten Handwerkern und wahren Künstlern ihres Faches.



Die Winzer von Müller-Catoir zählen zu den großen Traditionshäusern der Pfalz. Die Ursprünge des Hauses gehen auf das Jahr 1744 zurück. Philipp David Catoir leitet heute in neunter Generation das Familienhaus in Neustadt an der Weinstraße. Das Weingut beweist in der deutschen Königskategorie Riesling immer wieder seine exzellente Handwerks-Qualität. Und "Handwerk" ist bei Müller-Catoir wahrlich kein Lippenbekenntnis: Sämtliche Aufgaben im Weinberg und auch die selektive Lese werden in Handarbeit durchgeführt.



Das begeistert auch Alexander Herrmann. Der fränkische Sternekoch ist als Spross einer Hotelierfamilie praktisch in der Küche aufgewachsen. Ihn kennen die TV-Zuschauer als Spitzenkoch, der insbesondere auf Details, Aromen und Finessen ganz besonderen Wert legt. Ein Franke in der Pfalz und die Herausforderung, ein Gericht zu entwickeln, das den Riesling des alt-ehrwürdigen Hauses Müller-Catoir hervorhebt - kann das gut gehen? Soviel sei verraten: Herrmann und Catoir verstehen sich nicht nur persönlich auf Anhieb, sie begegnen sich auch fachlich auf Augenhöhe.



Produziert von Endemol Shine Germany, begleitet vom "Kitchen Impossible"-Team



Der Koch und der Winzer - das sind besondere Charaktere, geprägt von Leidenschaft und Fachwissen, voller Emotionen und Hingabe für ihre Berufung. Die Webserie "Wine Chefs" fängt erstmals diese einzigartigen Paarungen hautnah ein und stellt die Weine und deren kulinarische Begleitung in den Mittelpunkt. Max Strohe und Andreas Hiss an der Mosel, Hans Neuner und die Familie Perrin in der Provence sowie Alexander Herrmann und Philipp David Catoir in der Pfalz - in jeder Folge kommen dabei die unterschiedlichen Persönlichkeiten von Winzer, Wein & Koch wunderbar zum Ausdruck. Entwickelt und produziert wurde "Wine Chefs" von Endemol Shine Germany. Das Team von "Kitchen Impossible" begleitete die Protagonisten und machte Sterneköche und Winzer im wahrsten Sinne zu "Weinfreunden".



Produktions-Infos



Idee und Konzept: Endemol Shine Germany Storytelling: Endemol Shine Germany, Weinfreunde und REWE digital Produktion: Endemol Shine Germany Executive Producer: Sven Steffensmeier Regie: Livio Ponzetta, Kim Lars Theibach Marketing: Daniel Münster und das Weinfreunde-Team Social Media: Weinfreunde PR und Presse: Andreas Wegner, REWE digital Folge 3: Wine Chefs: Alexander Herrmann und Philipp David Catoir



Live auf www.weinfreunde.de/wine-chefs



Links und Hashtags



Webshop: https://www.weinfreunde.de YouTube: https://www.youtube.com/weinfreunde Facebook: https://www.facebook.com/weinfreunde.de REWE digital: http://www.rewe-digital.com



WineChefs Weinfreunde



ÜBER WEINFREUNDE



Weinfreunde.de ergänzt die Weinkompetenz der REWE auf Fachhandelsebene. Auf der Webseite finden weinbegeisterte Kunden einfach und schnell den passenden Wein für jeden Anlass und Geschmack. Das Sortiment bietet alles an, was das Herz begehrt: Das Angebot reicht von spritzig-frischen sowie harmonischen Weißweinen aus Deutschland und Spanien über fruchtigen und leichten Rosé aus Frankreich und Italien bis hin zu kraftvollen und charaktervollen Rotweinen aus Spanien, Frankreich oder Italien. Auch edlen Champagner und Schaumweine können bei Weinfreunde.de bezogen werden - in einem Sortiment aus rund 1.000 Weinen findet jeder weinaffine Kunde die für ihn passenden Weine, sowie spannende Neuentdeckungen.



Die Bestellung ist sehr einfach: Warenkorb zusammenstellen, Lieferadresse wählen und zurücklehnen - DHL liefert die Weine innerhalb von drei bis fünf Werktagen bequem an die Haustür. Die Kunden haben bei der Zahlung die Auswahl zwischen Lastschrift, PayPal, Kreditkarte oder Kauf auf Rechnung. Ab 59 Euro pro Bestellung entfallen die Versandkosten.



Seit Juli 2018 sammeln Kunden der Weinfreunde mit jedem Einkauf auch Payback-Punkte.



OTS: weinfreunde.de newsroom: http://www.presseportal.de/nr/132546 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_132546.rss2



Für Rückfragen: Weinfreunde Unternehmenskommunikation c/o REWE digital Andreas Wegner Presse- und PR-Manager presse@weinfreunde.de