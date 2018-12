BERLIN (Dow Jones)--Die Deutsche Bahn ist nach dem Streik zuversichtlich, dass sie den Tarifstreit mit der Eisenbahnergewerkschaft EVG am Dienstag beenden kann. Ein weiterer Streik der Lokführer vor Weihnachten ist damit unwahrscheinlich und ist laut EVG auch nicht geplant. "Ich kann versichern, dass wir mit einem sehr großen Einigungswillen in die morgigen Verhandlungen gehen", sagte ein Bahn-Sprecher am Montag. Er sei "sehr optimistisch", was einen Kompromiss angehe. "Wir waren schon nah an einer Einigung", ergänzte er.

Die Bahn und Millionen Fahrgäste waren zum Wochenauftakt vom Ausstand der Lokführer kalt erwischt worden. Der Fernverkehr musste eingestellt werden, S-Bahnen blieben in den Depots, und auch im Regionalverkehr mussten viele Verbindungen gestrichen werden. Wegen der weitgehenden Annäherung in den Tarifgesprächen sei der Streik "absolut unnötig" gewesen, kritisierte der Bahn-Sprecher. Wegen der kurzfristigen Ankündigung der EVG sei es dem Schienenkonzern nicht möglich gewesen, einen Ersatzfahrplan aufzustellen. "Wir sind jetzt doch weitgehend wieder im Plan und im Tritt", sagte er. Nur im Fernverkehr komme es noch zu Verspätungen.

Knackpunkt mehr Freizeit

Die EVG verlangt 7,5 Prozent mehr Lohn, gestuft über eine Laufzeit von zwei Jahren. Die Gewerkschaft fordert außerdem den Ausbau des sogenannten Wahlmodells, das heißt, dass sich die Bahnmitarbeiter zwischen mehr Geld und mehr Freizeit entscheiden können. Wegen des Personalmangels ist das für den Bahn-Vorstand ein Knackpunkt. Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben der EVG bislang 6,7 Prozent Lohnsteigerung angeboten.

Die Lokführergewerkschaft GDL verhandelt parallel zur EVG mit der Bahn in Eisenach. Die GDL darf dieses Mal nicht gleich zur Urabstimmung rufen und streiken, sollten die Verhandlungen scheitern. Zunächst müsste ein Schlichter eingeschaltet werden.

December 10, 2018 09:40 ET (14:40 GMT)

