Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Geldmarktakteure richten ihre Aufmerksamkeit vornehmlich auf die am Donnerstag dieser Woche stattfindende Ratssitzung der EZB, so die Analysten der NORD LB. Zwar werde die Notenbank dergestalt vorausschaubar agieren, dass die angekündigte Beendigung der Nettoankäufe im Rahmen des Expanded Asset Purchasing Programme eine verbindliche Bestätigung erhalten sollte. Die aktualisierten Projektionen würden aber einen gewissen Interpretationsspielraum für den weiteren geldpolitischen Kurs eröffnen. Die Analysten der NORD LB würden erwarten, dass die Vorausschätzungen der EZB-Volkswirte sowohl für das Wirtschaftswachstum als auch für die Inflationsrate nach unten revidiert würden. Dies wäre eine Indikation für eine behutsamere Vorgehensweise, die vor allem den bislang absehbaren Zeitplan für eine erste Adjustierung beim Satz für die Einlagefazilität voraussichtlich im Herbst nächsten Jahres noch einmal fraglich erscheinen lassen könnte. Allerdings würden die Währungshüter ihre Forward Guidance in der letzten Sitzung des Jahres sicher nicht anpassen, sondern sich zunächst alle Optionen offen halten. Am Geldmarkt dürften sich aber zunehmend die Erwartungen ausformen, dass sich die Rückkehr der Notenbank in neutraleres Terrain nun noch dosierter und vorsichtiger vollziehen könnte als bisher gedacht. (10.12.2018/alc/a/a) ...

