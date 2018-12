Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Die Folgen des Brexit sind in vielen Bereichen noch nicht absehbar, so die Deutsche Bundesbank im aktuellen Research Brief. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Publikation: Wahrscheinlich ist jedoch, dass der Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union zu einer Deliberalisierung des Dienstleistungshandels führen wird. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...