Der Verkaufsdruck hat gegenüber dem britischen Pfund zugenommen, während der GBP/USD seine Abwärtsbewegung in Richtung 1,2600 beschleunigt, was dem niedrigsten Stand seit Juni 2017 entspricht. Das Paar steht seit der frühen europäischen Sitzung am Montag unter Verkaufsdruck und so verlor es ausgehend vom Tageshoch aus dem Bereich der 1,2760 fast -100 ...

