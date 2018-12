Coffee Fellows, L'Osteria und Dean & David betreiben hunderte Restaurants und sind sehr beliebt - und allesamt aus Bayern. Eine kleinere bayrische Kette ist noch beliebter als alle anderen - ganz ohne Haxn und Knödel.

Vergangene Woche hat L'Osteria in Berlin die Eröffnung des 100. Restaurants der Kette gefeiert. Das 1999 in Nürnberg gegründete Unternehmen boomt: Drei Viertel der Filialen sind in den vergangenen fünf Jahren entstanden. Andere Franchise-Ketten aus Bayern entwickeln sich ähnlich: Die Münchner von Dean & David haben in diesem Jahr ebenfalls die Hundertermarke überschritten - nur elf Jahre nach ihrer Gründung. Coffee Fellows, 1999 in München gegründet, kommt auf mehr als 200 Shops allein in Deutschland. Warum Verbraucher so gerne in die Restaurants und Coffee Shops gehen, zeigt der YouGov-Markenmonitor BrandIndex.

Die Riesen-Pizzen bei L'Osteria stehen für ein gesundes Preis-Leistungs-Verhältnis. Kenner der Marke bewerten dieses deutlich häufiger positiv als bei Pizza Hut oder Domino's sowie Lieferdiensten wie Lieferando, Lieferheld und Pizza.de. Auch die To-Go-Pizzen von Ditsch bieten nach Meinung der Deutschen weniger fürs Geld. Wichtiges Argument dabei: die Qualität. Unter mehr als 30 Gastronomie-Marken erreicht L'Osteria im BrandIndex den sechsten Platz in der Qualitätswahrnehmung ...

