Mit Sprechchören haben Klimaschützer einen Auftritt von US-Vertretern bei der UN-Klimakonferenz in Polen unterbrochen und die Energiepolitik von US-Präsident Donald Trump scharf kritisiert. Trumps Energie- und Klimaberater Preston Wells Griffith sprach am Montag in Kattowitz (Katowice) bei einer Veranstaltung mit dem Titel "Innovative Energien treiben die Wirtschaftsdynamik an". Die Demonstranten skandierten kurz nach Beginn "Shame on you" (Schämt euch) und hielten ein Banner hoch, auf dem "Lasst es im Boden" stand - gemeint waren fossile Brennstoffe wie Kohle und Öl.

Das Sicherheitspersonal griff nicht ein, auch vor der Tür dauerten die Sprechchöre an. Griffith stand während des Protests schweigend auf der Bühne. Trump setzt energiepolitischen unter anderem auf ein Comeback des klimaschädlichen Kohlestroms. Zudem hat er sich mit den USA aus dem Klimaschutzabkommen von Paris zurückgezogen. Das wird aber erst im November 2020 wirksam, bis dahin sind die USA weiter Teil der Klimaschutz-Verhandlungen./skn/ted/toz/DP/fba

