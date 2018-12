Die britische Premierministerin Theresa May hat die für morgen angekündigte Abstimmung über ihren Brexit-Deal abgesagt.

Die für Dienstag geplante Abstimmung im Unterhaus über das Brexit-Abkommen mit der EU wird verschoben. Das kündigte die britische Premierministerin Theresa May im Parlament an. Im britischen Parlament in Westminister zeichnet sich seit Wochen erheblicher Widerstand gegen das von May mühsam mit der EU-Kommission ausgehandelte Brexit-Vertragswerk ab. Nicht nur die Oppositionsparteien wollten dagegen stimmen, sondern auch Teile von Mays regierenden Konservativen. Zudem will auch die nordirische DUP den Pakt zu Fall bringen - Mays Regierung ist im Unterhaus auf die Stimmen der Protestantenpartei angewiesen.

Zur Abstimmung hätten der knapp 600 Seiten dicke Ausstiegsvertrag mit der EU gestanden, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...