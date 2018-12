BERLIN (Dow Jones)--Einem Zeitungsbericht zufolge ist der unterlegene Kandidat für den CDU-Vorsitz, Friedrich Merz, als Wirtschaftsminister im Gespräch. Das meldet die Bild-Zeitung und beruft sich auf CDU-Kreise. Merz solle demnach in der ersten Reihe mitmischen und im Falle einer Kabinettsumbildung zum Zuge kommen.

Seine Mitstreiter haben ihn demnach bearbeitet, sich nicht zurückzuziehen und in die aktive Politik zurückzukehren. Merz hatte am Freitag auf dem Parteitag äußerst knapp gegen Annegret Kramp-Karrenbauer verloren. Laut Bericht will er sich am Mittwoch zu seiner Zukunft äußern. Für den 63-Jährigen müsste der Bundeswirtschaftsminister und Vertraute von Kanzlerin Angela Merkel (CDU), Peter Altmaier (CDU), Platz machen.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/chg/jhe

(END) Dow Jones Newswires

December 10, 2018 10:24 ET (15:24 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.