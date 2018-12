Medienmitteilung

Entscheide der a.o. Generalversammlung: Mehrheit des Verwaltungsrates ersetzt; Ernennung eines neuen externen Mitglieds des Verwaltungsrates

Tel Aviv / Zürich, 10. Dezember 2018 - SHL Telemedicine Ltd. (SIX Swiss Exchange: SHLTN) ("SHL"), ein führender Anbieter und Entwickler innovativer Telemedizinlösungen, gibt bekannt, dass die heutige ausserordentlichen Generalversammlung («a.o. GV») der Aktionäre in Tel-Aviv (Israel) unter anderem entschieden hat:

den Antrag von Nehama und Yoram Alroy Investment Ltd. betreffend Beendigung des Mandats der folgenden Verwaltungsratsmitglieder zu genehmigen: (a) Herr Xuewen Wu, (b) Herr Cailong Su, (c) Herr Yi He, (d) Frau Yirong Qian, (e) Herr Dr. Yuan-Hsun Lo, and (f) Frau Hava Shechter;

den Antrag von Nehama und Yoram Alroy Investment Ltd. zu genehmigen, die folgenden Kandidaten anstelle der abberufenen Verwaltungsratsmitgliedern bis zur nächsten Generalversammlung (nächste «GV») zu wählen: (a) Elon Shalev, (b) Erez Alroy, (c) Yariv Alroy; und (d) Erez Nachtomy; und darüber hinaus den Antrag der GZ Asset Management Ltd. abzulehnen, Herrn Ziv Carthy als Verwaltungsrat zu wählen.

Frau Dvorah Kimhi als unabhängiges (externes) Mitglied für eine Amtszeit von drei (3) Jahren in den Verwaltungsrat der Gesellschaft zu wählen, gemäss § 239(b) des israelischen Aktiengesetzes.

Der Verwaltungsrat setzt sich damit (in alphabetischer Reihenfolge) derzeit wie folgt zusammen: (i) Herr Shuky Abramovich, ein externer Verwaltungsrat, der im Juni 2017 für eine Amtszeit von drei (3) Jahren gewählt wurde; (ii) Herr Erez Alroy, gewählt an der a.o. GV bis zur nächsten GV; (iii) Herr Yariv Alroy, gewählt an der a.o. GV bis zur nächsten GV; (iv) Frau Devorah Kimhi, gewählt an der a.o. GV für eine Amtszeit von drei (3) Jahren; (v) Prof. Amir Lerman, der im Amt blieb, bis zur nächsten GV; (vi) Herr Erez Nachtomy, gewählt an der a.o. GV bis zur nächsten GV; und (vii) Herr Elon Shalev, gewählt an der a.o. GV bis zur nächsten GV.

Die Amtszeit von Herrn Wu als Präsident des Verwaltungsrates endete mit der Beendigung seines Amtes mit sofortiger Wirkung nach der a.o. GV. Der Verwaltungsrat muss in Übereinstimmung mit israelischem Recht und den Statuten von SHL eine VR-Sitzung einberufen, um einen neuen Präsidenten zu wählen.

Für weitere Informationen

Martin Meier-Pfister, IRF Communications, Telefon: +41 43 244 81 40, shl@irfcom.ch

Kurzprofil SHL Telemedicine

SHL Telemedicine Ltd. ist auf die Entwicklung und Vermarktung innovativer persönlicher Telemedizinsysteme spezialisiert und bietet umfassende Telemedizin-Lösungen inklusive Call-Center-Dienste, mit Fokus auf kardiovaskulären und verwandten Krankheiten, für Personen und Unternehmen im Gesundheitswesen an. SHL Telemedicine bietet seine Services und persönlichen Telemedizin-Geräte an Bezüger der telefonischen und Internet-Kommunikations-Technologie. SHL ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (SHLTN, ISIN: IL0010855885, Security No.: 1128957). Weitere Informationen unter www.shl-telemedicine.com.

