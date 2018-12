Unterföhring (ots) -



Zoé (22) biegt sich anmutig nach hinten, ihr Partner Janis (27) gibt ihr sicheren Halt. Die beiden Tänzer harmonieren nicht nur auf dem Parkett, sondern auch privat als Paar. Bei "Masters of Dance" will das Tanzpaar die Dance-Master von sich überzeugen. Masters of Dance, ab Donnerstag 20:15 auf ProSieben



