Moninger Holding AG: Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR DGAP-Ad-hoc: Moninger Holding AG / Schlagwort(e): Delisting/Delisting Moninger Holding AG: Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR 10.12.2018 / 17:16 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR Moninger Holding AG Beendigung der Einbeziehung in den Freiverkehr an der Baden-Württembergischen Wertpapierbörse Die Baden-Württembergische Wertpapierbörse GmbH hat der Moninger Holding AG (ISIN: DE0005247308 / WKN 524730) die Beendigung der Einbeziehung der Aktien der Moninger Holding AG in den Freiverkehr der Baden-Württembergischen Wertpapierbörse mit Ablauf des 28. Februar 2019 mitgeteilt. Die Einbeziehung der Aktien der Moninger Holding AG erfolgte seinerzeit nicht auf Veranlassung der Gesellschaft, so dass diese nicht zur Kündigung der Einbeziehung berechtigt ist. Die Baden-Württembergische Wertpapierbörse GmbH hat jedoch entschieden, den Handel der Aktien der Moninger Holding AG an der Baden-Württembergischen Wertpapierbörse zeitgleich mit der Beendigung der Freiverkehrseinbeziehung an der Frankfurter Wertpapierbörse einzustellen. 10. Dezember 2018 Moninger Holding AG 10.12.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Moninger Holding AG Durmersheimer Straße 59 76185 Karlsruhe Deutschland Telefon: 0721 / 57 02 - 0 Fax: 0721 / 57 02 - 322 E-Mail: info@moninger-holdingag.de Internet: www.moninger-holdingag.de ISIN: DE0005247308 WKN: 524730 Börsen: Freiverkehr in Frankfurt (Basic Board), Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service 756265 10.12.2018 CET/CEST ISIN DE0005247308 AXC0253 2018-12-10/17:16