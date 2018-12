In den letzten 11 Quartalen lag das Ergebnis durchweg über den Erwartungen und in diesem Jahr wurde die Prognose zweimal angehoben. Die Börse scheint das nicht im Geringsten zu interessieren, denn die Aktie von United Rentals fällt wie ein Stein. Das wird aber nicht ewig so weitergehen können.

Den vollständigen Artikel lesen ...