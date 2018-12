Im Oktober wurde der Seitwärtstrend der General Electric-Aktie durchbrochen, der mehrere Monate andauerte. Die Aktie ging in eine weitere Abwärtsbewegung über, die sich auch in den kommenden Wochen fortsetzen dürfte, denn die letzten Tageskerzen waren tiefrot. Die SMAs (38; 100 und 200) liegen alle über dem Aktienkurs, der sich in der unteren Hälfte des Bollinger Bands befindet. Der RSI ist wieder in den überverkauften Bereich eingedrungen, nachdem dieser erst kürzlich verlassen wurde.

