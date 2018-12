SAN JOSE, Kalifornien, Dec. 10, 2018, ein Technologieführer im Bereich des Internets der Dinge (Internet of Things; IoT), hat heute bekanntgegeben, dass das Unternehmen das dritte Jahr in Folge von Gartner, Inc. als Visionär in der Dezember 2018-Ausgabe des Magischen Quadranten für gemanagte M2M (Maschine zu Maschine)-Dienste (weltweit) ausgezeichnet worden ist.

In diesem "Magischer Quadrant"-Bericht von Gartner, der von Pablo Arriandiaga, Eric Goodness, Leif-Olof Wallin, Toni Nygren, Jonathan Davenport und Godfrey Chua verfasst wurde, wurde der weltweite Markt für gemanagte M2M-Dienste untersucht. Dabei wurden 16 Unternehmen anhand von Kriterien bewertet, die von der Fähigkeit zur Umsetzung einer Vision bis zu deren Lückenlosigkeit reichen.

Aeris bietet ganzheitliche Lösungen in den Bereichen Internet of Things(ACP) an. Zusammen ermöglichen diese Plattformen Unternehmen und Erstausrüstungsherstellern, mit der digitalen Transformation zu beginnen, um den Umsatz zu steigern, neue Dienstleistungen zu schaffen und neue Geschäftsmodelle zu bilden.

Aeris arbeitet auch mit gemeinnützigen Organisationen und Nichtregierungsorganisationen zusammen und stellt IoT-Tools für die Kommunikation und Analyse von Daten zur Verfügung, mit denen diese das Leben der Bedürftigsten verbessern und dafür sorgen können, dass die knappen Ressourcen unseres Planeten besser genutzt werden.

KLICKEN SIE HIER, UM ZU TWITTERN : Aeris ) wurde als Visionär in der Dezemberausgabe des MagicQuadrant von @Gartner_inc für gemanagte M2M-Dienste

Unterstützendes Zitat

Raj Kanaya, Chief Marketing Officer und Managing Director des Geschäftsbereichs Automotive bei Aeris und CEO von Aeris Japan

"Wir betrachten unsere dritte Auszeichnung in Folge als Visionär im Magischen Quadranten von Gartner für gemanagte M2M-Dienste als Bestätigung unserer Strategie, Unternehmen dabei zu helfen, den Wert des Internets der Dinge zu nutzen. Das IoT wird nahezu jede Branche verändern - unser Antrieb ist der unablässige Fokus auf die grundlegende Verbesserung der Geschäfte unserer Kunden durch einzigartige Technologien, die reale Probleme lösen."

Digitale Ressourcen

[Video] Praxisbezogene Anwendungsbeispiele für das Internet der Dinge: Aeris IoT-Dienste (https://youtu.be/m6mD6LFjrSo)

[Foto] Raj Kanaya (https://www.aeris.com/wp-content/uploads/2016/05/DSC_7980.jpg)

[Image] Logo von Aeris (https://cdn2.hubspot.net/hub/246745/file-1690345947-jpg)

Unterstützende Materialien

Lesen Sie mehr über Aeris (http://www.aeris.com/).

(http://www.aeris.com/). Lesen Sie mehr über Neo (https://neo.aeris.com/).

(https://neo.aeris.com/). Lesen Sie mehr über Aeris-IoT für den guten Zweck (https://www.aeris.com/iot-for-good/).

(https://www.aeris.com/iot-for-good/). Lesen Sie mehr über Raj Kanaya (https://www.aeris.com/management-team/raj-kanaya/).

(https://www.aeris.com/management-team/raj-kanaya/). Lesen und abonnieren Sie den Aeris-Blog (http://blog.aeris.com/) und den Neo-Blog (http://blog.aeris.com/neo).

(http://blog.aeris.com/) und den (http://blog.aeris.com/neo). Lesen Sie die Pressemitteilungen von Aeris (http://www.aeris.com/news/?taxonomy=news-category&term=press-releases).

(http://www.aeris.com/news/?taxonomy=news-category&term=press-releases). Erhalten Sie Ihr Exemplar des "The Definitive Guide: The Internet of Things for Business, 3 rd Edition," (Der definitive Ratgeber: Das Internet der Dinge für den geschäftlichen Einsatz, 3. Auflage) hier (https://go.aeris.com/2OsnuLX).

Edition," (Der definitive Ratgeber: Das Internet der Dinge für den geschäftlichen Einsatz, 3. Auflage) (https://go.aeris.com/2OsnuLX). Wenn Sie weitere Informationen zu den Neuigkeiten und Aktivitäten von Aeris erhalten möchten, folgen Sie dem Unternehmen auf Twitter (https://twitter.com/AerisM2M), LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/aeris-communications?trk=hb_tab_compy_id_54080), Facebook (https://www.facebook.com/AerisCommunications/?ref=ts), Instagram (https://www.instagram.com/aerisiot/) und YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCAncMtlDM8KJWJPpcqP7pxw).

Über Aeris

Aeris ist ein globaler Technologiepartner, der Unternehmen dabei hilft, den Wert des IoT zu nutzen. Seit mehr als einem Jahrzehnt unterstützen wir wichtige Projekte für einige der anspruchsvollsten Kunden von IoT-Diensten. Aeris, mit Hauptsitz in San Jose, Kalifornien (USA), ist bestrebt, Unternehmen grundlegend zu verbessern, indem die Kosten drastisch gesenkt, die Markteinführungszeit beschleunigt und neue Einnahmequellen ermöglicht werden. Die Aeris IoT-Dienste wurden von Grund auf für IoT und maßstabsgerecht in der Praxis getestet und basieren auf dem breitesten Technologie-Stack der Branche, der Konnektivität bis zu vertikalen Lösungen umfasst. Als Veteranen der Branche wissen wir, dass die Implementierung einer IoT-Lösung komplex sein kann, und wir sind stolz darauf, sie einfacher zu machen.

Haftungsausschluss von Gartner

Gartner spricht keine Empfehlungen für die in seinen Forschungspublikationen beschriebenen Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen aus und rät den Anwendern von Technologie nicht dazu, nur solche Anbieter auszuwählen, die über die besten Bewertungen oder andere Auszeichnungen verfügen. Die Forschungspublikationen von Gartner enthalten die Meinungen des Forschungsunternehmens von Gartner und sollten nicht als Tatsachen angesehen werden. Gartner übernimmt bezüglich dieser Forschung keine Haftung für irgendwelche Garantien, weder ausdrücklich noch impliziert, einschließlich der Garantie der Marktgängigkeit oder der Eignung für einen bestimmten Zweck.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Kevin Petschow

Aeris

+1.312.985.9182

Kevin.Petschow@aeris.net