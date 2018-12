Strausberg (ots) -



Strausberg. Alle Jahre wieder, dieses Jahr am 13. Dezember. Der Standortälteste für den Standort Strausberg, Brigadegeneral Uwe Nerger, lädt gemeinsam mit dem Rotary Club Strausberg zum vorweihnachtlichen Benefizkonzert zu Gunsten von hilfsbedürftigen Menschen auf den Campus Strausberg Bundeswehr ein.



Freuen Sie sich auf ein breites Repertoire des Heeresmusikkorps Neubrandenburg unter der Leitung von Hauptmann Thomas Schmidt-Peter.



Jede noch so kleine Spende hilft!



Der Eintritt ist kostenlos, gleichwohl freuen sich die Gastgeber über jede Spende, die in diesem Jahr der Clara-Zetkin-Schule in Strausberg zugute kommt.



Das Konzert beginnt um 19:00 Uhr, der Einlass ist ab 18:30 Uhr. Veranstaltungsort ist der Große Saal auf dem Campus Bundeswehr Strausberg in der Prötzeler Chaussee 20.



Alle Bürgerinnen und Bürger sind herzlich zur Veranstaltung eingeladen.



Medienvertreter werden gebeten, über das Konzert zu berichten.



