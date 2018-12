Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Montag weitere Verluste verzeichnet und der Leitindex SMI schloss auf dem tiefsten Stand seit Anfang Juli. Der Abstand zum Jahrestief beträgt nur noch weniger als 200 Punkte. Konjunktursorgen und die Unsicherheiten rund um den Brexit haben die Stimmung belastetet. Die Ankündigung der britischen Premierministerin Theresa May, die Abstimmung über den Brexit-Vertrag mit der EU zurückzuziehen, setzte die Aktien unter erneuten Abwärtsdruck.

May will bei der EU um weitere Zugeständnisse nachfragen, intensiviert aber gleichzeitig die Vorbereitungen für einen ungeregelten Austritt. Damit bleibt völlig offen, wann und ob überhaupt eine Einigung erzielt werden kann, und wann und ob das Parlament darüber votiert. Am Morgen hatten bereits schwache Daten vom chinesischen Aussenhandel die Stimmung belastet. Die Zahlen würden die Skepsis der Anleger mit Blick auf die Folgen des Handelsstreits bestätigen, hiess es.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss 2,17 Prozent tiefer auf 8'551,02 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) verlor derweil 2,36 Prozent auf 1'311,14 Zähler und der breite Swiss Performance Index (SPI) 2,14 Prozent auf 10'002,02 Punkte. Alle Top-30-Titel schlossen mit Abgaben und der Volatilitätsindex VSMI sprang um gut 10 Prozent auf 20,52 Punkte in die Höhe.

Grösste Verlierer im SMI/SLI-Tableau waren AMS mit -7,4 Prozent. Einmal mehr belasten Meldungen zum ...

Den vollständigen Artikel lesen ...