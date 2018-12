Der GBP/USD baut seine Verluste am Montag aus, nachdem die britische Premierministerin Theresa May sagte, dass die Abstimmung über den Brexit-Deal verschoben werde. Das schürt die Furcht der Marktteilnehmer vor einem harten Brexit des Vereinigten Königreichs im kommenden Jahr. Im Vorfeld der Ankündigung von Theresa May konnte das britische Pfund noch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...