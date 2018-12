Mainz (ots) - Woche 50/18 Dienstag, 11.12.



Bitte Beginnzeitkorrektur beachten:



5.35 Berlin Berlin Skandale, Lügen, Schimpf und Schande Deutschland 2018



( weiterer Ablauf ab 6.15 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrekturen beachten: 7.00 ZDF-History Die großen Kriminalfälle der Geschichte Deutschland 2008



"ZDF-History: Große Kriminalfälle - Dem Täter auf der Spur" entfällt 7.45 Der Milliardencoup - Jagd auf einen Geldwäscher



8.25 Die Paten von der Ruhr - Mafia-Paradies Deutschland Deutschland 2018



9.10 Hightech-Gangster - Kokain per U-Boot und ein Kasino-Raub



9.55 Hightech-Gangster - El Chapos spektakuläre Flucht



10.40 Hightech Gangster - Ein Computergenie und der Secret Service



11.25 Hightech-Gangster - Kaiserin Sisis geraubte Juwelen



12.10 Sündenbabel Berlin Mörder, Opfer und Ermittler



12.55 Sündenbabel Berlin Drogen, Sex und schwere Jungs



13.40 ZDF-History Kennedy gegen Callas - Das Duell der Diven Deutschland 2018



14.25 Countdown zum Zweiten Weltkrieg Täuschung - September bis Dezember 1937 Deutschland 2018



15.10 Verschleppt - Die Kinder des 20. Juli Deutschland 2018



15.55 Frauen im Nationalsozialismus Schuld und Verdrängung Deutschland 2014



16.40 Frauen im Nationalsozialismus Nieder mit Hitler Deutschland 2014



17.25 Frauen im Nationalsozialismus Entrechtung und Verfolgung Deutschland 2014



18.05 Frauen im Nationalsozialismus Verführung und Verblendung Deutschland 2014



18.50 Katastrophen, die Geschichte machten Die Varusschlacht Kanada 2013



19.35 Katastrophen, die Geschichte machten Das Erdbeben von Lissabon Kanada 2013



( weiterer Ablauf ab 4.45 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.40 London in Flammen Phönix aus der Asche Großbritannien 2017



22.25 Heinrich VIII. - Tödliche Intrigen Großbritannien 2015



23.10 Top-Spione der Geschichte Robert Cecil Großbritannien 2015



23.50 Top-Spione der Geschichte Kardinal Richelieu Großbritannien 2015



0.35 heute journal



1.05 Mysterien des Weltalls Das Spiel mit der Zeit Mit Morgan Freeman USA 2015



1.45 Mysterien des Weltalls Wann begann die Zeit? Mit Morgan Freeman USA 2014



2.30 Mysterien des Weltalls Gibt es Glück? Mit Morgan Freeman USA 2014



3.15 Wunder der Wissenschaft Riesenwelle und optische Täuschung Großbritannien 2017



4.05 Wunder der Wissenschaft Fliegende Ziegen und giftige Vögel Großbritannien 2017



( weiterer Ablauf ab 4.45 Uhr wie vorgesehen )



Woche 51/18 Sonntag, 16.12.



Bitte Programmänderungen und neue Beginnzeiten beachten:



5.45 Momente der Geschichte II Große Gestalten: Von Hermann dem Cherusker bis Karl IV. Deutschland 2015



"ZDF-History: Pirat! Die großen Freibeuter der Geschichte" und "ZDF-History: Henker, Hexen und Vampire" um 6.15 Uhr entfällt 6.30 Momente der Geschichte II Wendepunkte - Von Chlodwig bis zum Manifest der Bauern Deutschland 2015



7.15 Momente der Geschichte II Große Gestalten: Von Martin Luther bis Königin Luise Deutschland 2015



8.00 Momente der Geschichte II Große Gestalten: Von Heinrich Heine bis Sophie Scholl Deutschland 2015



8.45 Das Erbe der Nazis 1945-1960 Davon haben wir nichts gewusst Deutschland 2015



9.30 Das Erbe der Nazis Die 60er Jahre - Die Täter sind unter uns Deutschland 2015



10.15 Das Erbe der Nazis 1968-1989 Der Muff von tausend Jahren Deutschland 2015



11.00 Das Erbe der Nazis 1945-1989 Die DDR: Anspruch und Wirklichkeit Deutschland 2015



11.45 Das Erbe der Nazis 1990-2015 Aufarbeitung oder Schlussstrich? Deutschland 2015



12.30 ZDF-History Die Blutspur - Rechter Terror in Deutschland Deutschland 2017



( weiterer Ablauf ab 13.30 Uhr wie vorgesehen )







Dienstag, 18.12.



Bitte Programmänderung beachten:



12.15 Ermittler! Lösung im Labor



"Ermittler! - Motiv Erbschaft" entfällt



( weiterer Ablauf ab 12.45 Uhr wie vorgesehen )



Mittwoch, 19.12.



Bitte Programmänderung und neue Beginnzeiten beachten:



14.30 Die sieben größten Tricks der Populisten Deutschland 2017



"Neues Wirtschaftswunder - Wer gewinnt beim Aufschwung?" entfällt 15.15 Die sieben größten Fehler der EU Deutschland 2017



16.00 ZDFzoom Schuften bis zum Umfallen DHL-Zusteller unter Druck Deutschland 2018



( weiterer Ablauf ab 16.45 Uhr wie vorgesehen )



Donnerstag, 20.12.



Bitte Programmänderungen und neue Beginnzeiten beachten:



6.45 Mythen-Jäger El Dorado - Die legendäre Goldstadt Großbritannien 2012



7.30 Mythen-Jäger Die sagenhafte Geschichte von Machu Picchu Großbritannien 2014



8.15 1491 - Amerika vor Kolumbus Kanada 2017



"1491 - Amerika vor Kolumbus: Wissen und Macht" entfällt 9.00 1491 - Amerika vor Kolumbus Kanada 2017



"1491 - Amerika vor Kolumbus: Verlorene Welt" entfällt ( weiterer Ablauf ab 9.45 Uhr wie vorgesehen )



Freitag, 21.12.



Bitte Programmänderung beachten:



11.00 Leschs Kosmos Spektakuläre Aussicht - Hausbau auf dem Mond Deutschland 2018



"Faszination Universum - Eine Frage der Zeit" entfällt ( weiterer Ablauf ab 11.45 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Programmänderung beachten: 0.45 Täterjagd Der Fall Claude Tavernier



"Täterjagd: Der Fall Laurence Dromard" entfällt ( weiterer Ablauf ab 1.30 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Programmänderung beachten: 4.45 Anklage Mord - Dem Täter auf der Spur



"Achtung Polizei! - Willkür, Pannen, Personalnot" entfällt



OTS: ZDFinfo newsroom: http://www.presseportal.de/nr/105413 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_105413.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121