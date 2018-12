Jede zweite Führungskraft fürchtet, sie werde von anderen überschätzt. Wo die Ursachen dafür liegen, wen es trifft und was sich dagegen unternehmen lässt, verrät Psychologieprofessorin Sonja Rohrmann.

WirtschaftsWoche: Frau Rohrmann, Ihr Buch beginnt mit einem Zitat von Mike Myers: "Ich erwarte jederzeit, dass die Kein-Talent-Polizei kommen wird und mich verhaftet." Dabei gehört der Emmy-Gewinner zu den reichsten und bekanntesten Schauspielern der Welt. Wie kann das sein? Rohrmann: Myers ist ein klassisches Beispiel für das Hochstapler-Selbstkonzept.

Was heißt das?Er gehört zwar zur Gruppe der überdurchschnittlich Erfolgreichen, empfindet das aber nicht so. Damit ist er nicht allein: Wir haben in einer Studie unter 457 Führungskräften herausgefunden, dass rund die Hälfte von ihnen von dem Phänomen betroffen ist. Sie alle haben gemein, dass sie in ständiger Angst vor dem Auffliegen leben. Und so fürchten sie, sie seien nicht so kompetent, wie andere sie einschätzen. Ihre Erfolge führen sie stets auf glückliche Zufälle oder äußere Umstände zurück - nie auf die eigene Leistung.

Woher kommen diese Zweifel?Meist ist es eine Mischung aus Persönlichkeitsstruktur und Umwelteinflüssen, wobei bestimmte Faktoren familiärer Sozialisation eine wesentliche Rolle spielen können. Ängstliche Menschen sind häufiger betroffen als solche, die extrem risikobereit sind. Viele von ihnen kommen aus Familien, in denen es einen hohen Leistungsanspruch gibt. Etwa, wenn die Zuneigung der Eltern stets an gute Noten oder sportliche Erfolge geknüpft war. Schwierig wird es auch, wenn Geschwister mit verschiedenen Rollen bedacht wurden. Wenn der Sohn etwa immer als "der Schlaue" galt und die kleine Schwester nur "die Charmante" war. Dann kann es passieren, dass die eigene Persönlichkeit so eng mit dieser Rolle verwächst, dass die jüngere Schwester irgendwann tatsächlich glaubt, nicht klug zu sein.

Sind Frauen häufiger betroffen als Männer? Empirisch gesehen nein. Es gibt Studien, die einen leicht höheren Frauenanteil feststellen und welche, die einen leicht höheren Männeranteil fanden. Das hat mich überrascht. Warum? Ich hätte gedacht, das Frauen aufgrund ihrer oft eher ängstlichen Persönlichkeitsstruktur häufiger betroffen sind. Doch das hat sich nicht bewahrheitet. Nachdem ich meine Forschung veröffentlicht ...

