Riad, Saudi-Arabien (ots/PRNewswire) - Die durch einen königlichen

Erlass Saudi-Arabiens gewährte zweite monatliche Teillieferung von

Ölderivaten an den Jemen, die mit dem Eingang einer Ladung Diesel am

30. November begann, konnte am 8. Dezember mit der letzten

Masut-Ladung im Hafen von Aden abgeschlossen werden. Die zweite

Teillieferung des Saudi Development and Reconstruction Program for

Yemen (SDRPY) (Saudisches Entwicklungs- und Wiederaufbauprogramm für

den Jemen) umfasste insgesamt 97.000 Tonnen Kraftstoff, davon 65.000

Tonnen Diesel und 32.000 Tonnen Masut, die für 64 Kraftwerke in 10

Gouvernements im Süd-, Zentral-, Nord-Zentral- und Ostjemen bestimmt

sind.



Der Brennstoff wird von der Aden Refinery Company an die

Gouvernements Hadhramaut, Shabwa, Al-Jawf, Marib, Al-Mahra, Abyan,

Aden, Lahij, Socotra und Taiz weiterverteilt. Die jetzige Lieferung

folgt auf die erste der monatlichen Teillieferungen, die 87.000

Tonnen umfasste und im Oktober und November in Aden und Mukalla

eingetroffen ist.



Der stellvertretende jemenitische Premierminister und Minister für

Strom und Energie Abdullah Mohsen al-Akwa, der Gouverneur von Aden

Ahmed Salmin Rabi' und der Direktor des SDRPY-Büros in Aden hatten

die Aufsicht über den Eingang der aktuellen Lieferung.



"Das Königreich trägt mit diesen Kraftstofflieferungen dazu bei,

den Betrieb im Jemen aufrechtzuerhalten, damit die Generatoren laufen

und Schulen, Krankenhäuser und andere wichtige Einrichtungen im

ganzen Land mit Strom versorgt werden können", erklärte Botschafter

Al Jaber. "Wir werden unsere Brüder und Schwestern im Jemen niemals

im Stich lassen, und wir werden immer Hilfe anbieten, sei es in Form

von Brennstofflieferungen, Einlagen bei der jemenitischen Zentralbank

zur Stabilisierung der Währung und Wirtschaft, humanitärer Hilfe oder

Infrastrukturprojekten. Saudi-Arabien wird solange Beistand leisten,

bis alle jemenitischen Bürger, die unter den erschreckenden, durch

den Aufstand der vom Iran unterstützten Huthi-Milizen geschaffenen

Bedingungen leiden müssen, menschenwürdig leben können".



Die Lieferungen erfolgen gemäß einem königlichen Erlass

Saudi-Arabiens, ergangen im August, dem Jemen monatlich Ölderivate im

Umfang von 60 Millionen US-Dollar zu gewähren, um die Wirtschaft des

Landes zu stärken, den Lebensstandard der jemenitischen Bevölkerung

zu verbessern und das Leid der Menschen - verursacht von den vom Iran

unterstützten Huthi-Milizen - zu lindern. Die Beihilfe wird geschätzt

bis zu 8,5 Millionen Menschen zugutekommen.



