Moderation: Dennis Wilms / Folge 1 u. a. zum Themenschwerpunkt Schlaganfall / ab 21. Januar 2019 montags, 20:15 Uhr, SWR Fernsehen



Gesund leben ist mehr, als im Augenblick nicht krank zu sein - körperliche Fitness gehört genauso dazu wie psychische Ausgeglichenheit. Gesund leben heißt auch: Bescheid wissen. Das neue SWR Gesundheitsmagazin mit Moderator Dennis Wilms und Fitness- und Ernährungscoach Jasmin Brandt spricht alles an: vom Herzinfarkt bis zur Depression, von der Zahnhygiene bis zur Medikamentenabhängigkeit. Durch den Einsatz von Augmented-Reality werden Vorgänge im menschlichen Körper direkt in das Studio projiziert, wo Dennis Wilms sie mit Expertinnen und Experten bespricht. "rundum gesund" ist ab dem 21. Januar 2019 immer montags um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen zu sehen.



Folge 1: Themenschwerpunkt Schlaganfall



In Deutschland erleiden jedes Jahr rund 270.000 Menschen einen Schlaganfall. Wenn es passiert, zählt buchstäblich jede Minute. Die Folgen können gravierend sein: von Lähmungen und Sprachstörungen, über geistige Beeinträchtigungen bis hin zum Tod. Rund 80 Prozent der Betroffenen sind älter als 65 Jahre, aber auch junge Menschen kann es treffen. Gerade bei Letzteren werden die Symptome oft nicht richtig gedeutet - das hat auch Miriam Weingärtner erlebt. Sie ist 34, als sie im Urlaub auf Ibiza mit Schwindel und Sprachstörungen ins Krankenhaus kommt. Die Vermutung der Ärzte: Alkohol oder Drogen. Die Diagnose "Schlaganfall" kommt viel zu spät. Miriam Weingärtner überlebt, aber kämpft bis heute mit den Folgen. Was sind die häufigsten Ursachen eines Schlaganfalls? Wie erkennt man einen Schlaganfall, um möglichst schnell handeln zu können? Diese und weitere Fragen beantwortet der Schlaganfallexperte Dr. Jochen Müller im Gespräch mit Dennis Wilms. Mit Hilfe der virtuellen Patientin Annie wird eindrucksvoll sichtbar, was genau im Körper bei einem Schlaganfall passiert.



Fit per App? Außerdem: Training per App. Was können die zahlreichen kostenpflichtigen Apps wirklich leisten? Bei dieser Trainingsform gibt es keine Kontrolle darüber, ob die teils komplizierten Übungen richtig ausgeführt werden. Das kann nicht nur frustrieren, weil der gewünschte Erfolg ausbleibt, sondern auch zu gesundheitlichen Problemen führen. "rundum gesund"-Fitness-Coach Jasmin Brandt zeigt einfache, effiziente und kostenlose Alternativen. Dennis Wilms trainiert mit.



Neues SWR Magazin für ganzheitliche Gesundheit Ernährung, körperliche Fitness und psychische Stabilität; traditionelle Hausmittel und High-Tech-Medizin - es gibt viele Faktoren, die Einfluss auf das menschliche Wohlbefinden haben. Sie alle sind Thema beim SWR Gesundheitsmagazin "rundum gesund" In jeder 45-minütigen Folge entlockt Moderator Dennis Wilms Expertinnen und Experten praktische Tipps und spricht mit ihnen über Ursachen von Beschwerden und deren Behandlungsmöglichkeiten. Faszinierende Einblicke in den menschlichen Körper ermöglicht dabei die virtuelle 3D-Patientin Annie, die mit Augmented-Reality-Technik ins Bild geholt wird. Kleinste anatomische Details werden auf diese Weise im Studio zum Teil mehrere Meter groß. Annie macht komplexe Abläufe und Zusammenhänge leicht verständlich sichtbar. Gemeinsam mit Sportwissenschaftlerin und Foodcoach Jasmin Brandt zeigt Dennis Wilms außerdem in jeder Ausgabe von "rundum gesund", wie sich Bewegung und gesunde Ernährung unkompliziert in den Alltag integrieren lassen.



Folge 1: "rundum gesund - Schlaganfall", 21.1.2019, 20:15 Uhr, 45 Minuten, SWR Fernsehen "rundum gesund", 20-teilige Reihe ab 21. Januar 2019 montags, 20:15 Uhr



