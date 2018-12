Zürich (ots) -



- Hinweis: Bildmaterial steht zum kostenlosen Download bereit

unter: http://www.presseportal.ch/de/nr/100000968 -



Da das Produkt M-Classic- Pouletbrust-Streifen Paprika teilweise

zu wenig gekocht ausgeliefert wurde, werden Kundinnen und Kunden

gebeten, dieses Produkt nicht mehr zu konsumieren.



Vom Rückruf betroffen ist folgender Artikel: Name: M-Classic

Pouletbrust-Streifen Paprika Artikelnummer: 2315.255.820.00 Zu

verbrauchen bis: alle Data bis und mit 19. Dezember 2018

Verkaufspreis: CHF 46.00/Kg Art der Gefahr: Krankmachende Bakterien

Massnahme: Nicht konsumieren, in die Filiale zurückbringen Betroffen

sind Produkte, die in allen Migros Genossenschaften (ausser

Genossenschaft Migros Tessin und Genossenschaft Migros Aare) verkauft

wurden: Kunden, die das betroffene Produkt zuhause haben, können

dieses in ihre Migros-Filiale zurückbringen und erhalten den

Verkaufspreis zurückerstattet. Ein druckfähiges Produktfoto kann

unter folgendem Link heruntergeladen werden:

http://media.migros.ch/images/2018/m-classic-pouletbrust.jpg



Zürich, 10. Dezember 2018



Originaltext: Migros-Genossenschafts-Bund

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100000968

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100000968.rss2

ISIN: CH0002099585



Kontakt:

Weitere Informationen für Kunden:

M-Infoline: Tel. 0800 84 08 48



Weitere Informationen für Journalisten:

Patrick Stöpper, Mediensprecher MGB, Tel. +41 58 570 38 27,

patrick.stoepper@mgb.ch

www.migros.ch/medien